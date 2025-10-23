"Una decisión que nos trajo paz": Familia decide donar órganos de "Netito"

Un trágico accidente el pasado 12 de octubre en Huatabampo, provocó que Reyes Osvaldo Pacheco Gómez, conocido por su familia como "Netito", presentara muerte cerebral; sin embargo, la voluntad de su madre fue el donar sus órganos y que una tragedia se convirtiera en una esperanza de vida para muchos.

Juana Sofía Gómez Álvarez, madre de "Netito", recordó que la desgarradora noticia de su fallecimiento le partió el corazón, sin embargo, cuando su hijo se encontraba en vida, llegaron a platicar lo bonito que sería el que pudiera dar vida a alguien más, lo que la impulsó tomar la decisión de donar sus órganos.

"Él tenía 12 años, en noviembre cumpliría sus 13, era muy amigable, jugaba con sus amigos de la escuela, con sus vecinos, todos extrañamos su partida, pero nos queda un bonito recuerdo de él", describió.

Hígado, riñones y corneas, se convirtieron en los órganos que "Netito" donó para que otras pacientes pudieran tener una esperanza de vida; la cirugía se realizó el pasado lunes, donde posterior a ello, regresó a su natal Huatabampo para ser aplaudido como un auténtico héroe por sus familiares y ser sepultado.

"Mi niño era muy noble, en un momento nos preguntó como era el donar los órganos y que tan importante era, yo platique con el mientras estaba conectado y aunque no me escuchara fue cuando le dije, me voy a sentir tranquila si le puedes dar otra oportunidad de vida a alguien más", describió.

Juana Sofía consideró que es una decisión que le ha traído paz a ella y a su familia, quedándose con un hermoso recuerdo de "Netito", sin embargo, sugirió a las familias que se encuentren en una situación similar a la de ella, que también lo hagan, que le den esperanza a alguien que lo necesita.