Fortalecen atención en salud mental y adicciones

Con representantes de los sectores público, social y privado, en Navojoa quedó conformado el Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones, el cual es presidido por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, quien pidió a todos los integrantes seguir aportando, desde los diversos ámbitos, acciones y decisiones para la atención integral de estas problemáticas.

Elías Retes destacó que una clara muestra del interés de su Gobierno en el combate a las adicciones, es la apertura, el próximo sábado, del primer Centro Narconon para jóvenes menores de edad, único en el país y en el mundo, y que está ubicado en Pueblo Viejo y al que los navojoenses están invitados a acudir a las 5:00 de la tarde.

"Todos somos parte en esta labor de atención a la Salud Mental y por supuesto de las adicciones, cada uno desde nuestra trinchera podemos ayudar", expresó, ante miembros de organismos civiles, instituciones académicas y de Salud, regidores y funcionarios municipales.

La toma de protesta fue realizada por Francisco Manzo Merancio, comisionado de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Gobierno del Estado, quien reconoció la gestión del Gobierno de Navojoa, al poner el ejemplo con la cristalización del proyecto del Centro Narconon Jóvenes en medio de los altos índices de consumo de drogas en la población infantil, adolescente y juvenil.

La presidenta del DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola de Elías, calificó como trascendental mantener una salud mental estable, equilibrada, para una vida personal y socialmente sana, e igual libre de adicciones, y a lo cual enfocan acciones y programas asertivos el equipo institucional a su cargo