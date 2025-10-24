Clima en Sonora hoy, 24 de octubre: Llegarán dos frentes fríos con cambios de temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy 24 de octubre y detalló que continuarán los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, junto con la corriente en chorro subtropical y la interacción del frente frío número 10, sistemas que se desplazan sobre el noroeste del país.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, estas condiciones provocarán probabilidad de lluvias ligeras, de entre 0.5 y 10 milímetros, principalmente en el oriente y la zona serrana sur de Sonora.
Asimismo, se prevén amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas entre 5 y 14°C en la región montañosa, mientras que durante la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso, con valores de 36 a 38°C en la mayor parte del estado. También se esperan rachas de viento que podrían superar los 65 km/h en el noreste.
Protección Civil señaló que un nuevo frente frío se aproximará al estado el próximo 28 de octubre, lo que generará un descenso generalizado en las temperaturas y rachas de viento moderadas en el noroeste.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: mínima de 17°C y máxima de 34°C, con 60% de humedad relativa. Cielos despejados, sin probabilidad de lluvia. Se esperan vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h.
- Ciudad Obregón: mínima de 19°C y máxima de 35°C, con 90% de humedad. Cielos mayormente despejados y sin lluvias, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
- Nogales: mínima de 7°C y máxima de 24°C, 60% de humedad. Cielos despejados y vientos de hasta 40 km/h.
- San Luis Río Colorado: mínima de 16°C y máxima de 34°C, humedad del 50%. Vientos moderados de hasta 30 km/h y cielo despejado.
- Navojoa: mínima de 19°C y máxima de 35°C, con 95% de humedad. Cielos mayormente despejados y 10% de probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta: mínima de 8°C y máxima de 26°C, humedad del 60%. Se esperan vientos con rachas de hasta 60 km/h y cielo despejado.
- Guaymas: mínima de 20°C y máxima de 31°C, humedad del 65%. Cielos despejados y vientos con rachas de hasta 50 km/h.