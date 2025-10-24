Clima en Sonora hoy, 24 de octubre: Llegarán dos frentes fríos con cambios de temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy 24 de octubre y detalló que continuarán los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, junto con la corriente en chorro subtropical y la interacción del frente frío número 10, sistemas que se desplazan sobre el noroeste del país.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, estas condiciones provocarán probabilidad de lluvias ligeras, de entre 0.5 y 10 milímetros, principalmente en el oriente y la zona serrana sur de Sonora.

Asimismo, se prevén amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas entre 5 y 14°C en la región montañosa, mientras que durante la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso, con valores de 36 a 38°C en la mayor parte del estado. También se esperan rachas de viento que podrían superar los 65 km/h en el noreste.

Protección Civil señaló que un nuevo frente frío se aproximará al estado el próximo 28 de octubre, lo que generará un descenso generalizado en las temperaturas y rachas de viento moderadas en el noroeste.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA