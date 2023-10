Huracán "Otis": Mineros sonorenses viven situación apocalíptica en Acapulco

Una situación "apocalíptica" fue la que vivieron mineros sonorenses que iban a participar en un congreso nacional que se suspendió justo en la inauguración en Acapulco, Guerrero al azotar el huracán "Otis" en categoría 5 la noche del domingo.

Fue hasta la tarde del jueves cuando pudieron salir por tierra gracias a camiones que les facilitaron colegas mineros de Guerrero, así como empresas de turismo para llegar a la Ciudad de México.

Javier Tolano, miembro de la delegación de mineros de Sonora en ese evento, relató que absolutamente nadie advirtió del peligro inminente que se aproximaba, incluso 72 horas después, había un caos total con ausencia de autoridades, saqueos y desabasto de alimento y agua.

"Es una situación catastrófica lo que se está viviendo allá, afortunadamente ya estamos en Hermosillo, estábamos en el evento de inauguración y en ese momento nos notificaron de lo que estaba ocurriendo, ya no pudimos regresar a los hoteles donde nos hospedábamos.

"Nos llevaron a las salas de las conferencias y ahí nos resguardaron hasta que cedió la fuerza de los vientos, desafortunadamente no dieron un aviso previo, no cancelaron la inauguración, dejaron transcurrir todo de manera normal", expuso.

En su caso, indicó que pudo salir hasta las seis de la mañana y se sorprendió del daño que había causado el huracán.

"Fue una situación apocalíptica, empezó muy temprano la rapiña, por víveres y sobre todo por agua potable, pude llegar al hotel donde me hospedaba, había muchos vehículos volcados, árboles derribados, tejabanes caídos, ventanas estrelladas, es una devastación espantosa", detalló.

UN CAOS GENERAL

"Vivimos una situación difícil y espero que no le suceda a más personas, es desesperante ver a la gente cómo están peleando por una botella de agua, por una lata de atún, no hay control, todavía el jueves al mediodía no llegaba la Guardia Nacional, ni el Ejército".

"No estaba presente el personal de la Comisión Federal de Electricidad, ni Cruz Roja ni Protección Civil, es es la realidad que se vivió todos esos días", aseguró.

En el caso de ellos, en calidad de participantes en un Congreso, obviamente no llevaban suministros, lo bueno es que en los hoteles sede, administraron el alimento y como eran muchos participantes, fue necesario racionar las comidas.

Consideró que Acapulco quedó totalmente devastado y que cuatro o cinco años serán insuficientes para su recuperación.

"Ojalá con el apoyo de la gente se logre, los hermanos de Guerrero necesitan de nuestra ayuda, hay empresas mineras que están enviando vehículos y maquinaria para apoyar en las labores", expuso.

LA GRAN FALLA: NO ALERTARON

Las estructuras de los hoteles y principales edificaciones resistieron la fuerza de "Otis", dijo, pero de haber alertado a la población, se hubiera minimizado el daño.

"Hubiéramos evacuado con tiempo, se pudo haber prevenido de esto que venia con fuerza sobre Acapulco", indicó.

"Se trató de un huracán en categoría 5 que nunca había pegado en el territorio mexicano y que mostró su fuerza arrasando con todo. Las familias de las zonas marginadas fueron las más afectadas", dijo.

"En el caso del "Acapulco de atrás", las familias que viven en los cerros, se quedaron sin nada", refirió, "y hasta el jueves que salimos de ahí, no llegaba ayuda a nadie, al parecer el domingo, una semana después, empezó a llegar un poco de ayuda".

SE UNEN PARA RECOLECTAR APOYO

Observatorio Minero es una Asociación Civil formada hace tres meses por empresarios mineros del estado de Sonora que se une a las campañas de apoyo.

"Tras las afectaciones que el huracán "Otis" ha ocasionado a miles de familias en Acapulco, nos dimos a la tarea de agruparnos junto a otros organismos y compañías mineras sonorenses para recaudar fondos y enviar cuadrillas de apoyo con víveres a las personas afectadas", informaron mediante un comunicado.

El domingo 29 de octubre lograron hacer llegar la primera entrega en beneficio de 400 familias del puerto de Acapulco, como parte de esa ayuda solidaria que en estos momentos requieren miles de familias de esa región.