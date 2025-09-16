Honra Seguridad Pública en honores cívicos el 215 aniversario de la Independencia

Bajo la proclama libertadora histórica de "Morir es nada cuando por la patria se muere", el Gobierno del alcalde Jorge Alberto Elías Retes, representado en guardia de honor por la Comisaría de Seguridad Pública, celebró este martes en ceremonia cívica en la Plaza 5 de Mayo el 215 aniversario de la Independencia de México.

El evento estuvo presidido por el secretario Rafael Rodríguez Sánchez, con la representación de Elías Retes, los regidores Nancy Vizcarra y Roberto Encinas, el comisario Lázaro Ariel Parra Portillo, y el jefe de Tránsito, Aroldo René Pérez Cabello.

CLARIDAD

A nombre de la corporación, Pérez Cabello rememoró la lucha armada que inició el 16 de septiembre de 1810 con el "Grito de Dolores" y culminó el 27 de septiembre de 1821, teniendo protagonistas centrales a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, entre otros, lográndose la libertad de la nación de la opresión española en que se mantenía.

Presentes también en el acto patrio el director de Educación y Cultura, Obed Tellechea, el subdirector Samuel López, por la delegación regional de la SEC, Manuel Castro, el jefe de Oficina de Presidencia, Teodocio Cisneros, y los líderes sindicales de las secciones 28 y 54 del SNTE, Guadalupe Valenzuela y Fernando Luna, respectivamente.