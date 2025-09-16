Empalme celebra el 215 Aniversario de la Independencia de México en Plaza El Tinaco

Empalme se vistió de gala para vivir una noche de profundo orgullo nacional. La Plaza El Tinaco fue el corazón de la conmemoración del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, reuniendo a numerosas familias empalmenses en un ambiente de alegría y solemnidad.

El presidente municipal, Luis Fuentes Aguilar, acompañado de su esposa, Xóchitl María Mejía, fue el encargado de presidir la ceremonia central. Desde lo alto del balcón, su voz se proyectó para rendir un emotivo homenaje a los próceres que forjaron el destino de la nación, proclamando el tradicional grito que evoca la chispa libertadora de 1810.

"¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva nuestra Independencia Nacional! ¡Viva Sonora! ¡Viva México! ¡Viva Empalme!", resonó entre la multitud, generando una ovación cerrada que iluminó la noche con vítores y banderas tricolores.

Para enmarcar la solemnidad del acto, la escolta de honor Potros del ITSON rindió honores al lábaro patrio. Asimismo, la secretaria del Ayuntamiento, María Luis Villaseñor Angulo, tomó la palabra para dar lectura a la histórica declaratoria de Independencia, un documento que continúa reafirmando los ideales de soberanía y justicia para todos los mexicanos.

La velada inició con un vibrante festival cultural que contagió a los asistentes de un espíritu festivo. El Ballet Folclórico del Ayuntamiento deleitó con coloridas representaciones dancísticas, mientras que los acordes de la agrupación musical "La Magia" aportaron la banda sonora perfecta para una noche de celebración y tradición.

El alcalde Luis Fuentes reiteró su invitación a la comunidad a seguir participando en las festividades patrias, destacando la importancia de construir, juntos, un futuro de paz, respeto y unidad para Empalme.

El evento contó con la presencia de los integrantes del cabildo, mostrando una vez más el compromiso unido de las autoridades por fortalecer el tejido social y las tradiciones que dan identidad a los empalmenses.