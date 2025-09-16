  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Empalme celebra el 215 Aniversario de la Independencia de México en Plaza El Tinaco

El alcalde Luis Fuentes invita a la comunidad a seguir fortaleciendo las festividades patrias en Empalme, en busca de un futuro de unidad y paz

Sep. 16, 2025
Empalme celebra el 215 Aniversario de la Independencia de México en Plaza El Tinaco

Empalme se vistió de gala para vivir una noche de profundo orgullo nacional. La Plaza El Tinaco fue el corazón de la conmemoración del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, reuniendo a numerosas familias empalmenses en un ambiente de alegría y solemnidad.

El presidente municipal, Luis Fuentes Aguilar, acompañado de su esposa, Xóchitl María Mejía, fue el encargado de presidir la ceremonia central. Desde lo alto del balcón, su voz se proyectó para rendir un emotivo homenaje a los próceres que forjaron el destino de la nación, proclamando el tradicional grito que evoca la chispa libertadora de 1810.

"¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva nuestra Independencia Nacional! ¡Viva Sonora! ¡Viva México! ¡Viva Empalme!", resonó entre la multitud, generando una ovación cerrada que iluminó la noche con vítores y banderas tricolores.

imagen-cuerpo

Para enmarcar la solemnidad del acto, la escolta de honor Potros del ITSON rindió honores al lábaro patrio. Asimismo, la secretaria del Ayuntamiento, María Luis Villaseñor Angulo, tomó la palabra para dar lectura a la histórica declaratoria de Independencia, un documento que continúa reafirmando los ideales de soberanía y justicia para todos los mexicanos.

La velada inició con un vibrante festival cultural que contagió a los asistentes de un espíritu festivo. El Ballet Folclórico del Ayuntamiento deleitó con coloridas representaciones dancísticas, mientras que los acordes de la agrupación musical "La Magia" aportaron la banda sonora perfecta para una noche de celebración y tradición.

El alcalde Luis Fuentes reiteró su invitación a la comunidad a seguir participando en las festividades patrias, destacando la importancia de construir, juntos, un futuro de paz, respeto y unidad para Empalme.

El evento contó con la presencia de los integrantes del cabildo, mostrando una vez más el compromiso unido de las autoridades por fortalecer el tejido social y las tradiciones que dan identidad a los empalmenses.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 16 de septiembre: pronóstico de lluvias, calor y fuertes vientos
Sonora

Clima en Sonora hoy 16 de septiembre: pronóstico de lluvias, calor y fuertes vientos

Septiembre 16, 2025

Se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con un 60 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón en los próximos días

Actualiza tu credencial INE
Sonora

Actualiza tu credencial INE

Septiembre 16, 2025

El anuncio va para los ciudadanos cuyo plástico está vigente desde 2015

Reduce el gobernador la pobreza en Sonora
Sonora

Reduce el gobernador la pobreza en Sonora

Septiembre 16, 2025

Con el Presupuesto social más grande, Alfonso Durazo transforma al Estado