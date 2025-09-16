18 mil navojoenses vivieron con algarabía las fiestas patrias

Aproximadamente 18 mil navojoenses disfrutaron la noche 15 de septiembre del tradicional e histórico "Grito de Independencia", proclamado con respeto y patriotismo por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes desde el balcón presidencial de Palacio Municipal.

Elías Retes estuvo acompañado de su esposa y presidenta de DIF, Luz Argel Gaxiola de Elías; del secretario Rafael Rodríguez Sánchez, quien leyó la Proclamación de Independencia de 1821; y la síndica Martha Elena Armenta Tejeda, luego de los honores cívicos entregó la bandera para los "Vivas" que aludieron a los héroes patrios, el movimiento de la Cuarta Transformación, a Sonora y por supuesto la grandeza de Navojoa.

CLARIDAD

La fiesta popular fue coronada con el atractivo espectáculo de los fuegos artificiales, la música de varios grupos de fama regional y nacional, protagonizado por el Grupo Juan Ortega y los Amos de la Cumbia, así como el baile que miles de personas disfrutaron en una agradable noche.

Tanto Protección Civil Municipal como la Comisaría de Seguridad Pública reportaron saldo blanco, sin incidentes serios, ni riñas o personas heridas.