Destacan avances en agua potable en informe de Álamos

La prioridad para Álamos ha sido el garantizar el servicio de agua potable a los usuarios, por lo que durante el primer año, con el respaldo del Gobierno del Estado se ha logrado avanzar en los objetivos, resaltó el alcalde de Álamos Samuel Borbón Lara al encabezar el primer informe de gobierno.

En sesión solemne de cabildo, el presidente municipal presentó los resultados obtenidos en el primer año de gobierno, quien en compañía de expresidentes, representantes estatales, invitados especiales y ciudadanos emitió el mensaje.

"Desde el primer día, la administración enfrentó el mayor desafío, garantizar agua para las familias alamenses en medio de la sequía más severa de los últimos años, con pozos agotados, comunidades sin suministro, para lo cual se emprendió el programa de perforación de pozos más grande en la historia local, con más de 20 millones de pesos de recursos municipales", enfatizó.

Para avanzar en el objetivo, reconoció el respaldo del Gobierno Estatal, al invertir más de 22 millones de pesos en obras de mejoramiento del acueducto Macoyahui–Álamos, un proyecto emblema para Álamos con lo que se ha avanzado para poner fin a la sequía.

Entre los puntos más destacados del primer año de gobierno, describió que se impulsaron acciones en educación, como lo fue el Transporte Escolar Gratuito con más de 10 rutas activas, la entrega de más de 4 mil paquetes de útiles escolares y el anuncio del arranque de la obra para la construcción de la Universidad Benito Juárez.

En cuanto a política social, precisó que se fortaleció con la construcción de la Casa del Pueblo, la adquisición de 20 hectáreas para el Programa de Vivienda más grande en la historia de Álamos, además de la renovación del parque vehicular.

Parte de los avances, ha sido el respaldo a los programas federales como Sembrando Vida y el Plan de Justicia Guarijío, los cuales han contribuido a fortalecer el campo, además del respaldo a los pueblos originarios y el impulsó la economía familiar.

"Este primer año de gobierno ha sentado las bases de un futuro más justo y próspero para Álamos", concluyó.

En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, asistió el titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, Carlos Sosa Castañeda.