Hija de Alma Lourdes recibirá terapia y ayuda económica

Terapia psicológica y tanatológica, además de ayuda espiritual y económica recibirá la hija de Alma Lourdes, informó Isabel Llamas.

La hermana de la mujer que el pasado sábado fue asesinada mientras trabajaba en una carnicería de la Zona Norte, explicó que autoridades municipales y estatales se pusieron en contacto con ella y su madre ayer martes.

"Ya se nos contactó por parte del gobernador, del presidente municipal y de la Fiscalía (de Justicia en Sonora) brindando todo el apoyo hacia mi sobrina y gestionar lo necesario para ella", mencionó.

ESPERAN JUSTICIA

Respecto a los avances del feminicidio, Isabel recordó que la defensa del presunto responsable, Hilario "N", solicitó una segunda audiencia que se realizará el 25 de agosto a las 13:00 horas.

"Con respecto al señor y toda esa cuestión, como ustedes sabrán se hizo una extensión, pero nos están asegurando que esto no va a quedar así, entonces nos sentimos aliviadas al escuchar que las cosas van a suceder, no se va a quedar esto impune, el próximo viernes a la 1 de la tarde va a ser la audiencia, ahí sabremos el veredicto", comentó la mujer, quien espera que las cosas marchen bien y haya justicia para su hermana.

Isabel agregó que con apoyo de colectivos feministas realizarán dos marchas pacíficas; una de ellas será el jueves a las 8 de la mañana, partiendo de Palacio Municipal, y la otra será el viernes a las 16:00 horas, partiendo del Callejón de la Mujer.

ALMA EXPUSO EL CASO ANTES DE MORIR

A través de redes sociales se compartieron mensajes de voz en los que Alma relata a sus amigas el altercado que tuvo con el presunto feminicida.

La mujer cuenta que el hombre estaba acosando a su hermana Ana, y ella, al ser la gerente de la carnicería le pidió que se retirara.

"¿Por qué Ana se tenía que aguantar de que le estuviera diciendo de cosas?, ya tenía varios días muy insistente, independientemente si hubiera sido Ana u otra persona, si puedo hacer algo, lo hago; me acerqué a él muy bien, no fui grosera ni nada, me presenté y le di la mano, le pedí de favor que no la molestara, son situaciones de toda la vida que lamentablemente como mujeres soportamos", se escucha en una parte del mensaje de voz.