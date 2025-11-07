Hermosillo cuenta con Cónsul Honorario de Francia

La Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó a Matthieu Hubert Marie Couret, para ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República Francesa en la ciudad de Hermosillo, con circunscripción consular en el Estado de Sonora, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

Esta autorización ya se encontraba firmada y sellada por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el pasado 21 de octubre de este año, sin embargo, se lanzó de manera formal este viernes una vez que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que indica que ya puede empezar a ejercer sus funciones.

En meses anteriores, Matthieu Hubert Marie Couret, se pronunció como candidato a Cónsul honorario de Francia en Hermosillo, manteniendo reuniones con diversos liderazgos que van desde empresarios hasta políticos como el presidente Antonio Astiazarán Gutiérrez y el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster.

Actualmente, no hay un consulado de Francia en Hermosillo, y la representación consular más cercana es la agencia consular honoraria, que es la que encabezará Matthieu Hubert Marie Couret, y que se refiere a un ciudadano particular que trabaja voluntariamente para representar a su país y proteger a sus connacionales en una jurisdicción limitada.

Cabe destacar que el Cónsul Honorario no es un funcionario de carrera y tiene poderes limitados en comparación con un Cónsul general o embajador, en este caso, sus servicios se limitan a asistir en emergencias como enfermedad, encarcelamiento o pérdida de documentos, y a emitir ciertos documentos administrativos, pero los trámites más complejos de pasaportes o registro civil suelen realizarse en la embajada ubicada en la ciudad de México.

En este mismo sentido, la agencia consular honoraria, sí es supervisada, es decir, depende de una misión consular de carrera que supervisa sus funciones y le brinda la asistencia necesaria, representando a su país localmente, apoyando en actividades diplomáticas, culturales y económicas, y protege los intereses de los ciudadanos franceses.