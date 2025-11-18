  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

¿Hereda el concubino en Sonora? Esto dice el Código de Familia sobre los derechos de sucesión sin matrimonio

Actualmente, es más común que las parejas opten por vivir juntos sin formalizar su relación mediante el matrimonio civil

Nov. 18, 2025
¿Hereda el concubino en Sonora? Esto dice el Código de Familia sobre los derechos de sucesión sin matrimonio

En Sonora, cada vez más parejas optan por vivir en unión libre sin formalizar su relación mediante el matrimonio civil. Este modelo de convivencia, conocido legalmente como concubinato, ha adquirido relevancia en los últimos años debido a que muchas personas desconocen los derechos y obligaciones que genera, especialmente cuando sucede un evento inesperado como la muerte de uno de sus integrantes.

El Código de Familia y el Código Civil del Estado reconocen el concubinato como una figura jurídica que genera obligaciones y beneficios similares a los del matrimonio, siempre que la relación sea estable, pública y exclusiva.

¿HEREDA EL CONCUBINO EN SONORA?

Las parejas que viven en unión libre también cuentan con derechos legales en materia de herencia. De acuerdo con la legislación estatal, sí es posible heredar bajo concubinato, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que permitan acreditar formalmente la relación ante un juez.

Incluso, cuando la unión se mantiene hasta la muerte de uno de sus integrantes, el concubino supérstite puede recibir bienes en la misma proporción que un cónyuge, siempre que el vínculo haya cumplido con los criterios legales.

REQUISITOS PARA QUE EL CONCUBINO PUEDA HEREDAR EN SONORA

Para que exista derecho a herencia por la vía de la sucesión legítima, es decir, cuando no hay testamento, deben demostrarse las siguientes condiciones:

  • Convivencia continua: Haber vivido juntos de manera estable durante los cinco años previos al fallecimiento del autor de la herencia.
  • Hijos en común: Si la pareja tuvo hijos, el requisito de los cinco años puede omitirse, siempre que hayan vivido juntos.
  • Libertad de matrimonio: Ambos debieron estar solteros, divorciados o viudos durante toda la relación. Si la persona fallecida estaba casada, el concubino queda excluido, pues la ley da preferencia al cónyuge.
  • Acreditación judicial: Es obligatorio iniciar un procedimiento legal para que un juez reconozca formalmente la existencia del concubinato.

¿EN QUÉ ORDEN HEREDA UN CONCUBINO?

En una sucesión legítima, el concubino o concubina participa en el reparto de bienes en el siguiente orden:

  • Con los descendientes, es decir, los hijos de la persona fallecida. En este caso, la herencia se divide entre todos.
  • A falta de hijos, con los ascendientes (padres) u otros familiares directos.

El concubino no desplaza a los demás herederos, pero sí comparte la herencia según lo determine la ley.

¿Y SI HAY TESTAMENTO?

Cuando existe un testamento, el escenario cambia por completo. La persona puede designar libremente a su concubino como heredero, lo que brinda certeza jurídica y evita procedimientos más largos para acreditar la unión.

Expertos recomiendan formalizar la situación mediante documentos o, en su caso, otorgar un testamento para garantizar la protección del patrimonio y evitar conflictos familiares.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Presentarán a cabildo de Etchojoa dictamen para lograr reducir accidentes en moto
Sonora

Presentarán a cabildo de Etchojoa dictamen para lograr reducir accidentes en moto

Noviembre 18, 2025

Será dado a conocer por la Comisión de Seguridad Pública, con acciones como limitar que menores conduzcan y el uso de silenciador

Abren inscripciones para la edición 2026 de la Academia de Bomberos en Navojoa
Sonora

Abren inscripciones para la edición 2026 de la Academia de Bomberos en Navojoa

Noviembre 18, 2025

Se busca reclutar a jóvenes con vocación de servicio para Navojoa; durante la pasada edición egresaron 20 cadetes

Sonora encabeza la incidencia de dengue en México; Guaymas sigue como el principal foco de contagio
Sonora

Sonora encabeza la incidencia de dengue en México; Guaymas sigue como el principal foco de contagio

Noviembre 18, 2025

El estado de Sonora encabeza la incidencia de dengue en México durante la Semana Epidemiológica 45,un aumento del 250% respecto al año pasado