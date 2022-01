Hay menos alumnos

Analizará Cobach deserción escolar en medio de la pandemia y sus efectos en la educación

Por: Fabián Pérez

Autoridades del Colegio de Bachilleres, plantel Navojoa analizarán en las siguientes semanas las estadísticas sobre la deserción escolar y determinar si se está en un escenario preocupante.

Por lo pronto, el director, David Hurtado Esquer, admitió que la pandemia ha generado una notable baja de alumnos en instituciones académicas.

"Creo que el fenómeno de la deserción escolar llegó a su tope y a su límite, lo que ha generado mucha apatía entre los jóvenes, desde los excelentes alumnos hasta los regulares, porque no hay buenos y malos", expresó.

La contingencia por el Covid ha traído consigo un cansancio entre los jóvenes y adolescentes, pero además en los niños, afirmó, por llevar sus clases de manera virtual.

"Un gran porcentaje de nuestros alumnos han mostrado apatía, desde el semestre pasado, ya que no entregaban sus trabajos a tiempo e incluso ya no asistían a sus asesorías virtuales, lo que causó un gran índice de reprobación", manifestó.

Al alumno le ha hecho mucha falta la socialización, dijo, y prueba de ello es el alto índice de reprobación, pero "no por compresión, no por entendimiento y no por falta de atención".

Sostuvo que los gobiernos federal y estatal, además del Colegio de Bachilleres, con el aval de la Secretaría de Salud, se optó para que los estudiantes regresaran a sus aulas y ponerse al corriente en su formación académica.

"Es necesario que el alumno empiece a socializar y empiece a despertar el interés, para que adquiera la responsabilidad de cumplir con todo lo relacionado a su educación", indicó.

El regreso escalonado en Cobach Navojoa continuará, expuso, hasta que mejore el semáforo epidemiológico.

Reveló que, hasta el día de hoy, en el Colegio de Bachilleres se han inscrito 1 mil 151 alumnos en los dos turnos.