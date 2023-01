Hay más covid

Guillermina Cruz, trabajadora de una maquila, mencionó que la mañana del lunes acudió a consultar porque traía todo los síntomas.

"Vine a consultar porque traía fiebre, tos, un poco dificultad para respirar, dolores musculares, entre otros; era como una gripa, pero mucho más fuerte, y de inmediato noté que podría ser Covid. Me hice una prueba particular y así fue: salí positivo; la doctora me mandó a descansar algunos días", comentó la derechohabiente.

Por su parte, Jesús O. Verdugo comentó que hay mucha gente infectada de Covid.

"Lo bueno de lo malo de todo esto, es que ya no es tan mortal como en meses anteriores; antes salías infectado y era muy probable que perdieras la vida, o, en el mejor de los casos, este virus deja secuelas en tu cuerpo", indicó.