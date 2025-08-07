Guarijíos migrantes demandan apoyo y representación

Más de 50 familias migrantes de la Etnia Guarijío, asentadas en la comisaría de Fundición, en el Municipio de Navojoa, solicitaron apoyo, representación y gestoría al Gobierno Tradicional de Makurawe.

El gobernador Héctor Zayla Enríquez informó que los indígenas abandonaron desde hace varios años sus comunidades, Los Bajíos, Bavícora, Mochibampo, Mesa Colorada, Burapaco, entre otras, en busca de trabajo n el campo y otras áreas.

"Ahora, estos guarijíos ubicados en Fundición enfrentan muchos problemas y necesidades como, por ejemplo, el pago de la renta de sus casas, además de que buscan un pedazo de tierra para estar juntos como comunidad, regularizar esos terrenos, ejercer su autonomía y tener acceso a diversos servicios", señaló.

"Además, ha habido organizaciones y grupos de Fundición que se han aprovechado de la condición vulnerable de los hermanos indígenas, a través de varios programas; es decir, los líderes gestionan recursos, pero se quedan con la mayor parte de éstos", manifestó.

Por ello, subrayó, es importante visibilizar la unidad compacta de la Etnia Guarijío, con el fin de que "ya no se meta ninguna persona ajena, que no tenga la identidad de este pueblo originario".

Zayla Enríquez agradeció la invitación que le hicieron los indígenas para que sea su representante y gestor, a través de su cargo de gobernador tradicional, y se comprometió a abanderarlos y apoyarlos.

"Ellos se sienten solos, olvidados, por lo que nos plantearon la importancia de tener una representación de un Gobierno que ya tiene un poder jurídico reconocido en otra comunidad y que puede hacer las gestiones que ellos no pueden hacer", explicó.

Dijo que, en una reunión que sostuvo con los guarijíos el miércoles 6 por la noche, les habló, en principio, sobre la historia, tradiciones e importancia de la Tribu Guarijío, que fue descubierta en 1975 y después reconocida por el Gobierno Federal.

"Esto lo se los dije para que, en primer lugar, sepan quiénes son, de dónde vienen, su importancia y su potencial", agregó.