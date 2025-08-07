  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Guarijíos migrantes demandan apoyo y representación

Dichos indígenas, que viven actualmente en Fundición, piden al gobernador de Makurawe, Héctor Zayla, que los represente y sea su gestor

Ago. 07, 2025
Guarijíos migrantes demandan apoyo y representación

Más de 50 familias migrantes de la Etnia Guarijío, asentadas en la comisaría de Fundición, en el Municipio de Navojoa, solicitaron apoyo, representación y gestoría al Gobierno Tradicional de Makurawe.

El gobernador Héctor Zayla Enríquez informó que los indígenas abandonaron desde hace varios años sus comunidades, Los Bajíos, Bavícora, Mochibampo, Mesa Colorada, Burapaco, entre otras, en busca de trabajo n el campo y otras áreas.

"Ahora, estos guarijíos ubicados en Fundición enfrentan muchos problemas y necesidades como, por ejemplo, el pago de la renta de sus casas, además de que buscan un pedazo de tierra para estar juntos como comunidad, regularizar esos terrenos, ejercer su autonomía y tener acceso a diversos servicios", señaló.

"Además, ha habido organizaciones y grupos de Fundición que se han aprovechado de la condición vulnerable de los hermanos indígenas, a través de varios programas; es decir, los líderes gestionan recursos, pero se quedan con la mayor parte de éstos", manifestó.

Por ello, subrayó, es importante visibilizar la unidad compacta de la Etnia Guarijío, con el fin de que "ya no se meta ninguna persona ajena, que no tenga la identidad de este pueblo originario".

 Zayla Enríquez agradeció la invitación que le hicieron los indígenas para que sea su representante y gestor, a través de su cargo de gobernador tradicional, y se comprometió a abanderarlos y apoyarlos.

"Ellos se sienten solos, olvidados, por lo que nos plantearon la importancia de tener una representación de un Gobierno que ya tiene un poder jurídico reconocido en otra comunidad y que puede hacer las gestiones  que ellos no pueden hacer", explicó. 

Dijo que, en una reunión que sostuvo con los guarijíos el miércoles 6 por la noche,  les habló, en principio, sobre la historia, tradiciones e importancia de la Tribu Guarijío, que fue descubierta en 1975 y después reconocida por el Gobierno  Federal.

 "Esto lo se los dije para que, en primer lugar, sepan quiénes son, de dónde vienen, su importancia y su potencial", agregó.

 

Raúl Armenta
Raúl Armenta
Contenido Relacionado
Detienen a exdirector de Policía Municipal de Hermosillo
Sonora

Detienen a exdirector de Policía Municipal de Hermosillo

Agosto 07, 2025

Esto sucedió por trasladar a personas en contra de su voluntad hasta Navojoa

Hasta 2 mil viviendas llegarían a Navojoa a través de la Conavi
Sonora

Hasta 2 mil viviendas llegarían a Navojoa a través de la Conavi

Agosto 07, 2025

El alcalde Jorge Elías Retes se reunió con representantes; el municipio otorgará 12 hectáreas para cristalizar la construcción

Bomberos de Sonora toman capacitación internacional
Sonora

Bomberos de Sonora toman capacitación internacional

Agosto 07, 2025

Este proceso inició hace tiempo; sin embargo, en esta ocasión se trata de un nivel 2 de capacitación o de certificación