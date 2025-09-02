  • 24° C
Gobierno de Sonora atiende a comunidades Triqui y Mixteca en el Poblado Miguel Alemán

Representantes de la Secretaría de Seguridad Pública reafirmaron su compromiso de promover entornos de paz en la región de la Costa de Hermosillo

Sep. 02, 2025
Gobierno de Sonora atiende a comunidades Triqui y Mixteca

El Gobierno de Sonora sostuvo un encuentro con integrantes de las comunidades Triqui y Mixteca que habitan en el Poblado Miguel Alemán, con el fin de acercar información sobre programas de prevención del delito y servicios disponibles en situaciones de emergencia.

Durante la reunión, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reafirmaron su compromiso de promover entornos de paz en la región de la Costa de Hermosillo.

Al encuentro vecinal acudió personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, del C5I y de la Policía Estatal, además de enlaces de instituciones municipales. Estos espacios de diálogo se realizan de manera mensual para dar seguimiento a acuerdos y atender solicitudes de los habitantes.

Entre los principales temas planteados por la comunidad destacan la necesidad de recorridos de prevención, vigilancia y la mejora de servicios públicos.

La SSP Sonora compartió información sobre el uso de la línea de emergencias 9-1-1 y del número 089 para denunciar de forma anónima cualquier actividad delictiva. Asimismo, se ofreció orientación a las Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz), quienes trabajan en coordinación con las autoridades para fomentar espacios seguros.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de trabajar de la mano con los pueblos originarios, valorando su participación activa y el importante aporte cultural y social que brindan al desarrollo del estado.

Brayam Chávez
