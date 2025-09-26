  • 24° C
Sonora

Gobernadores guarijíos exigen levantar toma del INPI

El movimiento de protesta está afectando a los propios indígenas, señalan

Sep. 26, 2025
Cinco de los siete gobernadores guarijíos hicieron un llamado a que sean liberadas las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de San Bernardo, Álamos, que desde el 11 de agosto mantienen tomadas grupos encabezados por Héctor Zayla Enríquez.

Ernesto Macario Rodríguez, de Los Estrados; Benito Armenta Ciriaco, de Guajaray; Armando Enríquez Enríquez, de San José; Raúl Enríquez Cautivo, de Mesa Colorada, y Pedro Buitimea Armenta, de Los Bajíos, señalaron que en las mesas de trabajo del Plan de Justicia se acordaron las acciones a priorizar, por lo que se debe ser congruente con ello.

Por eso, exigieron a Zayla Enríquez, quien es gobernador de Makurawe, que tenga prudencia y madurez para adoptar los acuerdos de la mayoría.

"Nosotros no estamos participando y tampoco cuentan con nuestro apoyo. Les hacemos un llamado al diálogo respetuoso, a que desistan de su acción y liberen las oficinas", expresaron.

Mencionaron que, de no llevarse a cabo la liberación de las oficinas, quedará claro que esta toma obedece a la búsqueda de beneficios personales.

Asimismo, lamentaron que los más afectados con dicha acción de protesta sean los mismos guarijíos.

 "Esta oficina es casa y refugio para las personas que llegan de comunidades alejadas, las más vulnerables, las que vivimos enclavadas en la sierra", puntualizaron.

Finalmente, los gobernadores pidieron a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal que tomen en cuenta su comunicado y se coordinen directamente con ellos, para dar seguimiento a cualquier acuerdo o acción.

