Avanza obra del nuevo Hospital del IMSS de Navojoa

Los trabajos de construcción del nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Navojoa registran un avance del 90 por ciento y se espera inaugurar la obra en diciembre de este año.

Lo anterior se dio a conocer en la décima reunión del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social, así como en un recorrido por el nosocomio, encabezado por Javier Guerrero García y Angélica Mariel Martínez López, director de Operaciones y Evaluación del IMSS y titular del instituto en Sonora, respectivamente, así como José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud del Gobierno del Estado.

Se confirmó que el nuevo hospital, que inició en julio del 2023 y cuya inversión es de mil 869 millones de pesos, contará con 90 camas, 14 consultorios y tres quirófanos, además de que generará mil 297 empleos, incluyendo la contratación de 225 médicos especialistas.

El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, dijo que cada avance "nos acerca a un objetivo que compartimos: que las familias navojoenses cuenten muy pronto con atención médica de calidad y espacios modernos".

El alcalde agradeció el apoyo y compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, cuya sensibilidad y gestión incansable hace posible esta gran proyecto de salud.

Por su parte, Laura Lorena Velarde Araiza, secretaria técnica del Comité y vicepresidenta regional de la Canacintra Zona Pacífico Norte, destacó la importancia y trascendencia de la obra, con la que se da respuesta a una añeja demanda de la población derechohabiente del sur de Sonora, de más de 100 mil personas.

"El nuevo hospital nos permitirá contar con servicios especializados de alta calidad, pero también, desde el punto de vista económico, traerá una gran proyección para Navojoa y el sur del estado y contribuirá a detonar su crecimiento, desarrollo y progreso", resaltó.