Gas natural atraerá inversiones

Las condiciones actuales del Parque Industrial de Navojoa aún no son adecuadas para la inversión foránea, pero la llegada del gas natural será un elemento muy importante para que haya mayor interés en invertir, señaló la presidenta de la Canacintra Valle del Mayo, Laura Velarde Araiza.

Dijo que actualmente se realizan trabajos y adecuaciones de construcción y, en noviembre, tentativamente, iniciarán las operaciones con dicha energía limpia, lo que es muy satisfactorio para el sector industrial, que ha gestionado mucho durante varios años.

"A mediano plazo se espera operar en el sector comercial y finalmente en el residencial, pero es prioridad entrar primero a las industrias, ya que es aquí la mayor necesidad para ser más competitivos, además de que se abre la posibilidad a mucha inversión que ha estado detenida, no porque no se tenga agua o mano de obra calificada, sino porque no había gas natural", agregó.

Velarde Araiza destacó que dicho combustible tiene las ventajas del ahorro económico para las empresas, aparte de que es una energía limpia que no dispersa desechos tóxicos ni materiales pesados al medio ambiente y, además, está la comodidad del servicio en transportación y distribución por ductos y la seguridad operativa.

Con respecto al reciente compromiso del secretario de Economía del Gobierno del Estado, Armando Villa Orduño, de apoyar con 300 mil pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo de ampliación del Parque Industrial, la presidenta de Canacintra dijo que esto será muy importante para avanzar en los objetivos de mejorar las condiciones del lugar.