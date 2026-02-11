Tiene ganaderos nuevo líder

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Román Fernando Hollman Valenzuela rindió protesta como nuevo presidente de la Asociación Ganadera Local General del Mayo Federico Barreras Soto para el periodo 2026-2028, en sustitución de Antonio Fierro Pompa.

En su mensaje, se comprometió a realizar acciones concretas en beneficio de los agremiados como, por ejemplo, la instalación de una veterinaria dentro de la propia asociación.

Dijo que su plan de trabajo estará enfocado en la gestión de apoyos ante los tres niveles de Gobierno, para disminuir los efectos de una posible sequía en la región.

Asimismo, Hollman Valenzuela subrayó que es muy importante fortalecer la organización entre los propios productores pecuarios para abaratar los costos de insumos, ya que actualmente muchos dejan de aplicar minerales y otros suplementos en sus hatos debido a los altos precios de los productos necesarios para su elaboración.

“Muchos de los agremiados no los aplican en sus potreros y corrales precisamente por los costos. Entonces, la idea es apoyarnos entre las dos asociaciones ganaderas de Navojoa, tanto la Rafael Russo Voguel, como la Federico Barreras Soto”, añadió.

Asimismo, informó que buscará estrechar lazos de colaboración entre las dos agrupaciones, además de consolidar una representación efectiva ante los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para gestionar beneficios directos al sector.

Con respecto al proyecto de la veterinaria, Hollman Valenzuela explicó que permitirá ofrecer servicios y productos a precios accesibles, como vacunas, desparasitantes, vitaminas y baños preventivos, incluyendo acciones contra el gusano barrenador, con el fin de mantener la sanidad del hato y prevenir riesgos en la región.

Finalmente, agregó que próximamente presentará el proyecto al proveedor, aún no se tiene una inversión estimada, pero el objetivo es que la veterinaria esté operando lo antes posible.

En los últimos tres años, la Asociación Ganadera Local General del Mayo Federico Barreras Soto pasó de 64 a 96 miembros