Bachejoa.com: crean portal ciudadano para denunciar baches en Navojoa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante el creciente problema de baches y obras inconclusas en la ciudad, ciudadanos de Navojoa crearon Bachejoa.com, una página de internet que permite denunciar de manera gratuita baches y otros desperfectos en la vía pública.

El portal, que destaca por su temática y música inspirada en Los Simpsons, invita a la ciudadanía a involucrarse en la mejora de la ciudad a través de un sistema interactivo y fácil de usar. En su mensaje de bienvenida se lee: “Cada reporte puede ir dirigido a un personaje distinto representando a ‘quienes se encargan’ de resolverlo”.

¿CÓMO FUNCIONA BACHEJOA?

Al ingresar al sitio, los usuarios pueden seleccionar el tipo de problema que desean reportar:

Pequeñas grietas en pavimento

Baches (hoyo con afectación mínima)

(hoyo con afectación mínima) Bachesón (hoyo de alto impacto)

(hoyo de alto impacto) Reparaciones inconclusas

Cada opción despliega un mapa interactivo de Navojoa donde aparece la imagen de “El Presi”, quien guía a los usuarios para marcar el punto exacto del problema. Además, los reportes ya registrados se muestran con colores distintos para facilitar su identificación.

MÁS DE MIL REPORTES EN POCOS DÍAS

Hasta la tarde de este 10 de febrero, la plataforma acumula 1,053 reportes, de los cuales 26 ya han sido reparados, según lo informado por los propios ciudadanos que realizaron las denuncias.

El desglose actual es el siguiente:

516 bachesón

280 baches

160 reparaciones inconclusas

97 pequeñas grietas

El sitio también incluye un apartado de estadísticas donde se pueden consultar los reportes ingresados y aquellos que han sido atendidos, así como un mapa que identifica los puntos donde ya se realizaron reparaciones.

En el “top cinco” de los baches más odiados por la ciudadanía, los bachesón encabezan la lista.

ALCALDE RECONOCE INICIATIVA

Aunque se desconoce quiénes son los creadores de Bachejoa.com, el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, publicó un mensaje reconociendo este tipo de iniciativas ciudadanas que fomentan la participación en asuntos públicos.

El edil afirmó que el mapa generado en la plataforma será utilizado por el Ayuntamiento para mejorar la planeación de los trabajos y atender con mayor eficiencia los problemas reportados por la ciudadanía.

Finalmente, invitó a los creadores del portal a contactarlo en privado, ya que le gustaría conocerlos “para sumarlos al trabajo que estamos realizando”.

Con herramientas digitales como Bachejoa, los ciudadanos de Navojoa demuestran que la participación social y la tecnología pueden convertirse en aliados clave para mejorar la infraestructura urbana.