  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
Sonora

Frente frío deja aportaciones en sistema de presas

Ingresos de hasta 73 metros cúbicos por segundo en las presas Pilares, además de beneficio en la Mocúzari

Ene. 27, 2026
Las lluvias que se registraron en la región durante el pasado fin de semana de hasta 80 milímetros en algunos municipios, producto del paso del frente frío #31, dejaron también beneficio al sistema de presas, registrando las primeras aportaciones del año.

Según el Informe Hidrométrico, Climatológico y de Presas que es presentado por el Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, los escurrimientos han dejado aportaciones importantes, con ingresos de hasta 73 metros cúbicos por segundo hacia la presa Pilares y 12.06 metros cúbicos por segundo hacia la presa del Mocúzari.

Estas aportaciones son con corte hasta el martes 27 de enero, según el reporte emitido por la dependencia federal.

En el caso de la presa Pilares, su almacenamiento total aumentó de 27.81 millones de metros cúbicos a 31.12, lo equivalente al 7.9 por ciento de su volumen total.

Mientras que para la presa del Mocúzari, el aumento no se resintió en el almacenamiento al mantenerse en curso extracciones para llevar agua hacia el campo del Valle del Mayo.

En este caso, su almacenamiento cerró con 522.18 millones de metros cúbicos y un volumen total del 43. 5 por ciento.

No obstante, especialistas han señalado que podrían seguir los escurrimientos hacia el sistema de presas, producto de la tormenta invernal registrada y la posibilidad de nuevas lluvias para las siguientes semanas.

DATO:

Los municipios de la región registraron lluvias de entre 35 y 80 milímetros el pasado fin de semana.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
