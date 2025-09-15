Fiscalía General de Justicia de Sonora investiga video de Natanael Cano en Cereso 1 de Hermosillo

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, volvió a colocarse en el ojo del huracán tras difundirse un video en el que presuntamente ofreció un concierto en el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, Sonora.

FILTRAN VIDEO DE NATANAEL CANO EN CERESO 1 DE HERMOSILLO

La grabación, de aproximadamente 24 segundos, muestra al artista hermosillense interpretando su tema El Despayo, en compañía de su colaborador y compositor Francisco Alejandro "N", mejor conocido como El Terry, detenido desde marzo de 2024 por presunta agresión sexual.

De acuerdo con los primeros reportes, las imágenes habrían sido captadas a inicios de 2025 en el patio de uno de los llamados "pabellones de lujo" del penal.

La polémica estalló luego de que el periodista Jorge Morales Borbón difundiera el material, señalando que el cantante no ingresó en calidad de detenido, sino como invitado para convivir con reos, en especial con El Terry.

En el video también se observan internos reunidos y presuntas botellas de alcohol como whisky, tequila y cerveza, lo que abrió dudas sobre los controles de seguridad en el penal.

FISCALÍA DEL ESTADO CONFIRMA INVESTIGACIÓN

El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública ya fue notificada sobre el caso y se encuentra verificando la autenticidad del material.

"La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento, está verificando la información y van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y, en todo caso, se apliquen las sanciones que procedan por alguna posible conducta delictiva", aseguró el funcionario.

Hasta el momento, Natanael Cano no ha emitido una postura oficial, mientras que su colaborador permanece en silencio respecto a la difusión del video. El hermetismo en torno al caso contrasta con la creciente polémica que ha generado en redes sociales, donde la opinión pública exige explicaciones sobre los privilegios dentro del sistema penitenciario.

Pese a la controversia, Cano mantiene su agenda artística y actualmente prepara una gira por Latinoamérica que incluye presentaciones para el mes de noviembre en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y El Salvador.