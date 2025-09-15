Clima en Sonora hoy 15 de septiembre: "Mario" reforzarán la probabilidad de lluvia

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite el siguiente pronóstico:

Los efectos del monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (20 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur en horario vespertino. A su vez, las bandas nubosas del sistema tropical "Mario" reforzarán la probabilidad de lluvia dentro del estado aumentando el flujo de humedad para ser aprovechado por el monzón.

Finalmente, se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión la cuál mantiene un 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días.

CLIMA EN SONORA HOY 15 DE SEPTIEMBRE

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 75 por ciento, se espera para hoy un valor máximo de 37°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 25°C con una humedad relativa del 95 por ciento, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 18°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 32°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos con algunos intervalos nubosos y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 40 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 25°C con una humedad relativa del 90 por ciento, se espera un valor máximo de 36°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente nublados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

AguaPrieta amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos con algunos intervalos nubosos y 40 por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.