Listos para el Grito

La Comisaría de Seguridad Pública Municipal desplegará hoy más de 70 elementos en patrullajes intensivos para el resguardo de los navojoenses que acudan esta noche a disfrutar en la Plaza 5 de Mayo de las Fiestas Patrias y la ceremonia oficial del Grito de Independencia, que será presidida por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, informó que el plan operativo iniciará desde la mañana de este lunes con el cierre total a la circulación vehicular en los nueve accesos a la plaza. En coordinación con Protección Civil, se instalarán filtros de revisión por la noche para evitar la introducción de bebidas embriagantes, armas u objetos peligrosos.

Con apoyo de la Policía Estatal y personal motorizado, se intensificará la vigilancia en el perímetro circundante para prevenir robos o daños a automóviles, detalló. Por su parte, Tránsito agilizará el flujo vehicular para evitar embotellamientos en las calles.

"Tal como lo ha instruido el alcalde Elías Retes, lo primordial es garantizar la seguridad y el bienestar de todas las familias que asistan a los festejos del Grito. Que disfruten de la convivencia, las vendimias, los juegos pirotécnicos y el espectáculo musical en vivo. La meta es saldo blanco", expresó.

Preparado Seguridad Pública para resguardar la integridad de los navojoenses en las Fiestas Patrias