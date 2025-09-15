Mes del Testamento: ¿Cuánto cuesta hacerlo en Sonora y los beneficios que ofrece la campaña?

Cada año, durante septiembre, el Gobierno de México promueve la campaña "Septiembre, Mes del Testamento", con el objetivo de fomentar la cultura de la previsión patrimonial y garantizar que los bienes de una persona queden en manos de quienes realmente desee.

La iniciativa, que inició en 2003, busca evitar conflictos legales y familiares, además de asegurar un proceso de sucesión más rápido y ordenado.

¿CUÁNTO CUESTA HACER UN TESTAMENTO EN SONORA?

En Sonora, el costo de realizar un testamento durante esta campaña es de mil 900 pesos. Sin embargo, hay excepciones: el trámite es gratuito para el personal de las Fuerzas Armadas, del sector salud y policías de los tres niveles de gobierno, como parte de los beneficios especiales que ofrece la iniciativa.

Además del precio accesible, los ciudadanos que decidan hacer su testamento durante septiembre pueden aprovechar otras ventajas:

Descuentos de hasta el 50 por ciento sobre el costo normal del trámite en notarias participantes.

Asesoría jurídica gratuita para orientar sobre la correcta redacción del testamento y asegurar que se cumplan todas las formalidades legales.

Atención los sábados, ideal para quienes no pueden acudir entre semana por trabajo u otros compromisos.

La certeza de que la voluntad del testador será respetada y sus herederos contarán con protección jurídica.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), hacer un testamento es un acto de previsión que protege a la familia y evita posibles conflictos entre herederos, independientemente del tamaño o valor de los bienes. Además, facilita los trámites legales y agiliza el proceso de sucesión.

¿DÓNDE Y CÓMO HACER EL TRÁMITE?

Para acceder a los beneficios de la campaña, los interesados pueden acudir a la notaría pública de su elección. Aquellos que no sepan a cuál notaría dirigirse pueden consultar el directorio oficial del Notariado Mexicano en: www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios.

Durante todo septiembre, miles de notarias y notarios en las 32 entidades federativas participan en esta campaña, ofreciendo precios accesibles y asesoría profesional para que más personas puedan asegurar la correcta disposición de su patrimonio. La campaña no solo busca fomentar la cultura legal, sino también brindar tranquilidad y seguridad jurídica a las familias mexicanas.