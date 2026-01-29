Fiscalía de Sonora confirma denuncia por privación ilegal de la libertad de mineros en Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que ya existe una denuncia formal relacionada con la privación ilegal de la libertad de trabajadores de una mina en el municipio de Concordia, Sinaloa, y reiteró su total disposición para colaborar con las autoridades de esa entidad en la investigación del caso.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que desde un día antes se estableció comunicación directa con la Fiscalía de Sinaloa, la cual lleva la investigación desde su inicio y al más alto nivel.

Aclaró que todas las acciones operativas y de localización de las personas privadas de la libertad se desarrollan en territorio sinaloense, mientras que Sonora permanece en calidad de apoyo para cualquier requerimiento que sea solicitado, principalmente en labores de investigación en campo.

EVITARÁN ESPECULAR SOBRE EL CASO

Salas Chávez explicó que en Sonora se recibió una denuncia presentada por un familiar de una de las víctimas, misma que fue canalizada a la Fiscalía de Sinaloa tras un acuerdo de coordinación entre ambas instituciones, con el fin de que se integre a la carpeta de investigación correspondiente. Precisó que, hasta el momento, se trata de la única denuncia formal presentada en el estado.

Respecto a la posible participación de personas originarias de Sonora entre las víctimas, el fiscal señaló que no es posible proporcionar detalles adicionales debido a que se trata de un proceso en curso.

Subrayó que, por la naturaleza delicada del caso, la Fiscalía de Sonora evitará emitir especulaciones y actuará con seriedad y responsabilidad, manteniendo su apoyo total dentro de los límites de sus capacidades institucionales.

AIMMGM PIDE PRONTO REGRESO DE TRABAJADORES

En paralelo, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó a través de redes sociales su profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de diez profesionales del sector minero, ocurrida el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa.

La organización hizo un llamado respetuoso a las autoridades para que se intensifiquen las acciones necesarias que permitan el pronto y seguro regreso de los trabajadores.