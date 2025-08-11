Fin de semana se tiñe de rojo en Navojoa

El alcohol y la imprudencia al volante movilizaron el fin de semana en Navojoa, donde se registró por lo menos un accidente fatal que acabó con la vida de dos personas, pero también constantes accidentes viales.

Lázaro Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, describió que el accidente más alarmante se presentó durante la noche del domingo, en el que un accidente sobre la carretera Navojoa-Huatabampo acabó con la vida de dos personas, pero además dejó tres lesionados.

Aunque no se confirmó, dijo que presuntamente habría sido factor el consumo de alcohol para que se registrara el accidente fatal.

Sin embargo, Parra Portillo mencionó que durante el fin de semana, se presentaron constantes accidentes viales en diversos puntos de Navojoa, algunos casos que fueron asociados a la imprudencia del conductor, por manejar a exceso de velocidad o no respetar los altos reglamentarios.

"No todos se relacionaron con el abuso en el consumo de alcohol, pero sin duda es un detonante", refirió.

El comisario de Seguridad Pública describió que como plan preventivo, se mantienen vigentes operativos de seguridad para evitar que se conduzca bajo los efectos del alcohol, al ser este un factor para el desarrollo de accidentes.

Pero también, enfocado a que no se superen los límites de velocidad, principalmente entre los motociclistas, donde se ha detectado el mayor problema.

Con este resultado, Navojoa inició la semana con saldo rojo ante el fallecimiento de dos personas ocasionado por accidentes viales.