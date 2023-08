Fecanaco Sonora pide ampliar de seis a ocho meses el subsidio de energía eléctrica

Ampliar de seis a ocho los meses de subsidio en el Estado, es la petición a la que se sumó la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Sonora (Fecanaco).

La propuesta fue realizada previamente por otros organismos empresariales y de la sociedad civil de Sonora para que el próximo año la entidad cuente con un mayor subsidio en el pago del consumo de energía eléctrica.

El presidente de Fecanaco en Sonora, Martin Zalazar Zazueta, destacó la molestia de parte de miles de familias y negocios sonorenses debido a los altos costos que deben pagar por el servicio de energía aún contando con el subsidio para la entidad de parte de la Comisión Federal de Electricidad, el cual es por 700 millones de pesos.

"El incremento a la tarifa eléctrica de uso doméstico y comercial, que hemos visto en los últimos meses en el caso de nuestro estado evidentemente pega muy duro en los bolsillos de las familias, comercios y empresas".

"Sonora es uno de los estados más calurosos del país y no es suficiente el subsidio que tenemos de medio año, ya que el calor no solo es por 6 meses, al menos es por 8 y no es posible estar sin aires acondicionados, ventiladores o coolers", mencionó.

NEGOCIOS AFECTADOS

Hay empresas como abarrotes, restaurantes y negocios de comida en general que dependen totalmente de tener refrigerados algunos alimentos, manifestó, por lo que incluso en ocasiones requieren tener alguna planta o subestación por si existieran cortes de luz en sus zonas por la alta demanda de energía.

Zalazar Zazueta explicó que los altos costos de la electricidad impactan en los productos que adquieren y que repercute en las mercancías.

"Los recibos de luz que nos llegan estos meses claramente muestran estos incrementos, que en algunos casos son difíciles o imposibles de pagar. Hemos escuchado que las temperaturas altas han llegado a niveles históricos, sin embargo es innegable que el cambio climático hará que cada vez sean más frecuentes estos calores, por lo que la gestión del gobernador ante la federación para obtener un incremento en el subsidio a la luz en los siguientes años es de suma importancia", puntualizó.