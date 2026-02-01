Extranjeros llegarán al Carnaval de Guaymas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Esperan guías de turistas la llegada de visitantes extranjeros para el próximo Carnaval de Guaymas, principalmente de Arizona, Estados Unidos, luego de la promoción que hicieron para aumentar la derrama económica en el municipio y el Estado, dijo el presidente de la Asamblea nacional de turoperadores, guías y anfitriones turísticos, Julio César Rascón.

Dijo que la invitación se hizo en general para el extranjero y para Estados Unidos por la cercanía, especialmente de Arizona debido a que se le invirtió más esfuerzo en la promoción para que asistan al Carnaval de Guaymas. Y que también se cuenta como visitante extranjero quienes ya se encuentran asentados en San Carlos.

Julio César Rascón, dijo que para atraer el mayor número de turistas promovieron los tours y convenios con agencias norteamericanas. "Los vamos a esperar en la frontera con Nogales y los vamos a trasladar. Estamos hablando de algunos 60, 70 extranjeros de Arizona, específicamente adultos mayores".

Añadió que también se contempla que los turoperadores de Hermosillo, Obregón y Navojoa, lleven turistas en camiones de ida y vuelta, que estarían llegando temprano al desfile, quedarse al baile y luego regresar en la noche.

"Hablamos de aproximadamente de unos 20 a 30 camiones durante los días del Carnaval. Entonces sí se está promoviendo y hay mucho interés por la seguridad de que no quieran manejar y venirse en la noche, entonces por eso están contratando los servicios", expresó.

También hizo un llamado para quienes contraten los servicios, que presten especial atención de que estén registrados preferentemente en la asociación de turoperadores, y que al momento de contratar solo se pide un monto mínimo para apartar el lugar y el resto al subir al camión. "Eso tienen que considerar mucho para que no los vayan a ser víctimas de fraude".