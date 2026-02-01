  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 1 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Extranjeros llegarán al Carnaval de Guaymas

A este evento, principalmente se esperan visitantes de Arizona, Estados Unidos

Feb. 01, 2026
El tradicional carnaval de Guaymas 2026 se desarrollará a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del ayuntamiento de Guaymas del jueves 12 al martes 17 de febrero
El tradicional carnaval de Guaymas 2026 se desarrollará a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del ayuntamiento de Guaymas del jueves 12 al martes 17 de febrero

Esperan guías de turistas la llegada de visitantes extranjeros para el próximo Carnaval de Guaymas, principalmente de Arizona, Estados Unidos, luego de la promoción que hicieron para aumentar la derrama económica en el municipio y el Estado, dijo el presidente de la Asamblea nacional de turoperadores, guías y anfitriones turísticos, Julio César Rascón.

Dijo que la invitación se hizo en general para el extranjero y para Estados Unidos por la cercanía, especialmente de Arizona debido a que se le invirtió más esfuerzo en la promoción para que asistan al Carnaval de Guaymas. Y que también se cuenta como visitante extranjero quienes ya se encuentran asentados en San Carlos.

Julio César Rascón, dijo que para atraer el mayor número de turistas promovieron los tours y convenios con agencias norteamericanas. "Los vamos a esperar en la frontera con Nogales y los vamos a trasladar. Estamos hablando de algunos 60, 70 extranjeros de Arizona, específicamente adultos mayores".

Añadió que también se contempla que los turoperadores de Hermosillo, Obregón y Navojoa, lleven turistas en camiones de ida y vuelta, que estarían llegando temprano al desfile, quedarse al baile y luego regresar en la noche.

"Hablamos de aproximadamente de unos 20 a 30 camiones durante los días del Carnaval. Entonces sí se está promoviendo y hay mucho interés por la seguridad de que no quieran manejar y venirse en la noche, entonces por eso están contratando los servicios", expresó.

También hizo un llamado para quienes contraten los servicios, que presten especial atención de que estén registrados preferentemente en la asociación de turoperadores, y que al momento de contratar solo se pide un monto mínimo para apartar el lugar y el resto al subir al camión. "Eso tienen que considerar mucho para que no los vayan a ser víctimas de fraude".

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Se conmemora el día internacional de los mantos acuíferos
Sonora

Se conmemora el día internacional de los mantos acuíferos

Febrero 01, 2026

En Sonora hay 12 que están dentro del tratado Ramsar

Buscadoras por la Paz Sonora reúnen a joven con sus padres
Sonora

Buscadoras por la Paz Sonora reúnen a joven con sus padres

Febrero 01, 2026

Cabe destacar que también están en busca de familiares de persona localizada en SLRC

Plan San Luis seguirá todo el mes de febrero
Sonora

Plan San Luis seguirá todo el mes de febrero

Febrero 01, 2026

Es para salvaguardar a habitantes y viajeros que cruzan entre Agua Prieta y Janos