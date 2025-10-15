  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
Sonora

Exigen topes en la carretera

También señalamientos al sur de Navojoa

Oct. 15, 2025
Ante el incremento de accidentes, vecinos del Ejido Francisco Sarabia y otras comunidades del sur de Navojoa exigieron a Caminos y Puentes Federales (Capufe) la colocación de topes y señalamientos en la carretera Federal 15.

La doctora Porfiria Simbrón Nájera, habitante de ese sector, señaló que, a pesar de que tienen varios años haciendo esta petición, dicha dependencia continúa haciendo caso omiso.

Indicó que deberían colocarse topes a la altura del Ejido Francisco Sarabia, en las paradas de la Escuela Secundaria y del Seguro Social.

"Hay mucho movimiento en esta zona, porque hay escuelas de diversos niveles educativos, además de clínicas médicas y Centros de Salud", manifestó.

imagen-cuerpo

"Mucha gente, ya sean adultos mayores, jóvenes o niños, constantemente están en riesgo al cruzar la carretera; nos tienen a todos con el Jesús en la boca", comentó.

Simbrón Nájera hizo énfasis en que, si Capufe no coloca topes, por lo menos debería instalar señalamientos para alertar que se trata de una zona escolar y hospitalaria.

"Tanto dinero que cobran en las casetas de peaje; no estamos pidiendo grandes obras, son cosas pequeñas, pero ni eso atienden", añadió.

Dijo que también están solicitando la reparación de algunos tramos de la citada rúa, que se han dañado más por las lluvias recientes y "por el mal pavimento que pusieron".

imagen-cuerpo

"No hay que esperar a que haya un gran accidente, una tragedia, para entonces sí actuar"

Porfiria Simbrón

