Eventos de comedia, teatro y bandas en vivo: actividades en Hermosillo este fin de semana

Hermosillo es una ciudad de suma importancia dentro de Sonora, al ser la capital del Estado, la ciudad ofrece cada fin de semana una serie de actividades para disfrutar con amigos o familias. Durante estos días habrá conciertos, obras de teatro, shows de comedia; y lo mejor es que algunos serán gratuitos por lo que es importante conocer el calendario de los siguientes días.

Con el fin de que los sonorenses y turistas puedan disfrutar de la vida dentro de Hermosillo, se han compartido en redes sociales las diferentes actividades que se podrán disfrutar durante el fin de semana. Habiendo para todas las edades y gustos; por lo que ahora se tiene una excusa para salir de casa y ver los eventos que la capital sonorense ofrece.

VIERNES 15 DE AGOSTO

Durante este viernes 15 de agosto, los interesados en la música podrán ver a Los Capiruchos, celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, con la tocada "Sonidero Vol. II". Este evento tendrá lugar en el venue del London Pub, a las 20:00 horas; los boletos se pueden conseguir mandando mensaje o marcando al siguiente número: 6621871873.

Sergio Galindo e Irineo Álvarez, clásicos del teatro sonorense regresarán durante estos días para celebrar 30 años de trayectoria ininterrumpida; se darán shows este viernes 15 y el sábado 16 de agosto. De la mano de la Compañía Teatral del Norte; el show tendrá lugar en El Mentidero; los boletos se pueden comprar en el siguiente link.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

Para los amantes de la comedia, este sábado 16 de agosto se tendrá un show del comediante regio, Hernán "El Potro", quien dará su show "Sacado de Onda". Este espectáculo se presenta como un repertorio de anécdotas divertidas y monólogos agudos; el show tendrá lugar en el Auditorio Cívico del Estado, a partir de las 20:00 horas; boletos en el siguiente link.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

El Bosque Urbano La Sauceda, tendrá un tributo a bandas de rock, celebrando uno de los "Domingo de Chill", trayendo a artistas que interpretarán a Black Sabbath, Megadeth, Avenged Sevenfold y Slipknot. El evento será el próximo 17 de agosto, a partir de las 18:00 horas; y lo mejor de todo es que la entrada será gratuita para todas las edades.