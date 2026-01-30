Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 30 de enero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La sequía que afecta a Sonora desde hace varios años continúa impactando de forma directa en la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agrícolas e industriales, situación que mantiene en alerta a autoridades y productores ante la falta de recuperación sostenida de los principales embalses del estado.

La escasez de lluvias y las altas temperaturas han impedido que las presas logren niveles óptimos de almacenamiento, generando preocupación por el panorama hídrico para los próximos meses. A pesar de registrar un incremento en comparación con el año pasado, el sistema de presas del Río Yaqui continúa en niveles preocupantes.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el más reciente informe oficial, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, consideradas estratégicas para el abastecimiento de agua agrícola, pecuario, industrial y urbano, almacenan en conjunto apenas 2 mil 072.2 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa únicamente el 29.6% de su capacidad total.

Si bien esta cifra implica un aumento de 894.8 Mm³ respecto al mismo periodo de 2024, especialistas advierten que la recuperación aún es insuficiente ante la ausencia de precipitaciones recientes y la demanda constante del recurso hídrico en la región.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra un comportamiento desigual entre los embalses que conforman la cuenca del Río Yaqui, principal fuente de abastecimiento para amplias zonas del sur de Sonora.

La presa La Angostura presenta actualmente un almacenamiento de 455.8 Mm³, equivalente al 59.9% de su capacidad total, siendo la que muestra mejores niveles relativos dentro del sistema. Sin embargo, aunque registra una aportación de 34.98 metros cúbicos por segundo, no se han reportado lluvias recientes.

La presa El Novillo, considerada uno de los pilares del sistema hidráulico estatal, reporta un almacenamiento de 942.6 Mm³, equivalente al 31.2% de su capacidad. Aunque mantiene una aportación de 59.43 metros cúbicos por segundo, tampoco ha recibido precipitaciones recientes.

La presa El Oviáchic, que apenas alcanza un almacenamiento de 673.8 Mm³, es decir, solo el 20.9% de su capacidad total. Este embalse registra una aportación mínima de 2.90 metros cúbicos por segundo y no ha recibido lluvias recientes.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui registra una aportación total de apenas 97.31 metros cúbicos por segundo, volumen que especialistas consideran insuficiente para cubrir las necesidades actuales y garantizar reservas adecuadas a mediano plazo, especialmente ante el inicio de ciclos agrícolas y el consumo urbano e industrial.

Expertos señalan que, aunque el incremento respecto al año anterior representa un respiro parcial, la situación sigue siendo delicada debido a los patrones de sequía recurrente que afectan a Sonora y al noroeste del país.