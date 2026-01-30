  • 24° C
Clima en Sonora hoy, 30 de enero: Frente frío 32 provocará vientos fuertes y heladas

Rachas intensas, ambiente muy frío al amanecer y posibles tolvaneras marcarán la jornada, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones

Ene. 30, 2026
 El ingreso del frente frío número 32 al territorio nacional continuará generando condiciones climáticas adversas en Sonora, donde para este viernes 30 de enero de 2026 se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, así como temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en regiones serranas del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Sonora se verá afectado por los efectos indirectos de este sistema frontal, impulsado por una masa de aire ártica, que ocasionará ambiente muy frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas montañosas, mientras que por la tarde se espera un clima templado.

En la región del Pacífico Norte, que comprende Sonora y Sinaloa, se pronostica cielo medio nublado a nublado, sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, el viento de componente norte podría generar tolvaneras, principalmente en áreas abiertas y carreteras del estado, reduciendo la visibilidad.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y objetos sueltos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, asegurar estructuras ligeras y mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

Aunque las temperaturas máximas en Sonora se mantendrán dentro de rangos moderados durante el día, el contraste térmico será notable, por lo que se exhorta a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El SMN mantiene vigilancia permanente sobre el desplazamiento del frente frío 32, cuyos efectos se extenderán durante el fin de semana en diversas regiones del país, con lluvias intensas, evento de Norte y oleaje elevado en entidades del Golfo de México y el sureste.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


