Sonora

Anuncia Durazo convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades 2026-1

El programa destina este año más de mil millones de pesos para apoyar la permanencia y continuidad académica de estudiantes de universidades públicas

Ene. 30, 2026
El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció el inicio de la convocatoria del Programa Becas Sonora de Oportunidades 2026-1, considerado el más grande en la historia del Estado, con una inversión superior a los mil millones de pesos para este año, destinada a fortalecer la permanencia y continuidad académica de estudiantes de universidades públicas.

El mandatario estatal informó que, durante el primer semestre de 2026, se proyecta beneficiar a 44 mil 500 universitarios, como parte de la estrategia de su administración para consolidar a la educación como eje central del desarrollo social y la igualdad de oportunidades en Sonora.

Durazo Montaño destacó que esta iniciativa representa una de las políticas públicas prioritarias de su Gobierno, al tratarse del presupuesto más alto asignado a becas educativas en la historia de la Entidad. Subrayó que el objetivo es evitar la deserción escolar y respaldar a jóvenes para que concluyan sus estudios profesionales.

El registro para acceder al apoyo estará disponible del 30 de enero al 13 de febrero y deberá realizarse en línea a través de la aplicación Sonora Digital. Para completar el trámite, las y los aspirantes deberán contar con la Llave MX, herramienta que puede generarse de manera gratuita en el portal oficial www.llave.gob.mx.

De acuerdo con cifras del Gobierno del Estado, en lo que va de la actual administración más de 605 mil estudiantes de todos los niveles educativos han recibido algún tipo de respaldo económico, lo que refuerza el compromiso institucional de impulsar la educación como la gran igualadora de oportunidades sociales.

Luis Valenzuela
