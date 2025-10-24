Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 24 de octubre

El sur de Sonora continúa enfrentando una de las crisis hídricas más severas de los últimos años debido a la escasez de lluvias y los bajos niveles en las presas que integran la cuenca del Río Yaqui, principal fuente de abastecimiento para la región. Aunque en los últimos días se ha registrado una leve recuperación, las cifras siguen siendo preocupantes.

Al corte del día jueves 23 de octubre, el volumen conjunto de las principales presas de la cuenca del Río Yaqui alcanzó apenas 2,515.4 millones de metros cúbicos (Mm³).

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de hoy viernes 24 de octubre, el volumen conjunto de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó 2,512.3 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale al 35.9% de su capacidad total. Esta cifra representa una ligera pérdida en comparación con el día anterior, atribuida a la falta de lluvias en el estado.

En contraste con el mismo periodo de 2024, el sistema presenta un incremento de 1,158.7 Mm³, sin embargo, la recuperación es considerada insuficiente ante la ausencia de precipitaciones continuas durante el actual ciclo agrícola.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRINCIPALES PRESAS DEL RÍO YAQUI

El panorama hídrico muestra marcadas diferencias entre los tres principales embalses:

Presa Angostura : registra 448.4 Mm³, equivalente al 58.9% de su capacidad, con un aporte de 19.68 m³/s y sin lluvias recientes.

: registra 448.4 Mm³, equivalente al 58.9% de su capacidad, con un aporte de y sin lluvias recientes. Presa Novillo : cuenta con 1,559.9 Mm³, lo que representa el 51.7% de su almacenamiento total, con un aporte de 44.38 m³/s .

: cuenta con 1,559.9 Mm³, lo que representa el 51.7% de su almacenamiento total, con un aporte de . Presa Oviáchic: continúa como la más afectada, con apenas 504.0 Mm³, es decir, el 15.6% de su capacidad, sin aportes ni precipitaciones registradas.

En conjunto, los tres embalses reportaron un aporte total de 64.06 m³/s, cantidad que sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda de agua en los municipios del sur sonorense, donde el consumo humano, la agricultura y las actividades industriales dependen directamente del sistema del Río Yaqui.

La Conagua señaló que las lluvias registradas en las últimas semanas han ayudado a estabilizar parcialmente los niveles; sin embargo, la escasez de precipitaciones recientes ha provocado que las presas se mantengan en los mismos números. Especialistas advierten que, de continuar esta tendencia, podrían presentarse restricciones en el riego agrícola durante el próximo ciclo, así como afectaciones al abastecimiento urbano e industrial.