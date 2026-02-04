Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 4 de febrero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El panorama hídrico en Sonora continúa siendo motivo de preocupación, ya que la prolongada sequía que afecta al estado sigue reflejándose en bajos niveles de almacenamiento en las principales presas, fundamentales para el abasto de agua potable y el desarrollo de actividades agrícolas e industriales.

La falta de lluvias y las altas temperaturas han limitado la recuperación de los embalses, encendiendo alertas sobre la disponibilidad del recurso para los próximos meses.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el más reciente informe oficial emitido este miércoles 4 de febrero, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, consideradas estratégicas para el suministro de agua agrícola, pecuario, industrial y urbano, almacenan en conjunto apenas 2 mil 064.5 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa únicamente el 29.6 por ciento de su capacidad total.

Si bien esta cifra implica un aumento de 896.0 Mm³ respecto al mismo periodo de 2024, la recuperación no logra revertir el escenario de alerta.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra un comportamiento desigual entre los embalses que conforman la cuenca del Río Yaqui, principal fuente de abastecimiento para amplias zonas del sur de Sonora.

La presa La Angostura es la que presenta mejores niveles relativos , con un almacenamiento de 461.6 Mm³, equivalente al 60.6 por ciento de su capacidad total. Registra una aportación de 13.58 metros cúbicos por segundo; no se han reportado lluvias recientes en la zona.

es la que presenta , con un de 461.6 Mm³, equivalente al 60.6 por ciento de su capacidad total. Registra una aportación de 13.58 metros cúbicos por segundo; no se han reportado lluvias recientes en la zona. La presa El Novillo, considerada uno de los pilares del sistema hidráulico estatal, reporta un almacenamiento de 925.2 Mm³, lo que equivale al 30.6 por ciento de su capacidad. Aunque mantiene una aportación de 37.37 metros cúbicos por segundo, no ha recibido precipitaciones recientes.

considerada uno de los estatal, reporta un de 925.2 Mm³, lo que equivale al 30.6 por ciento de su capacidad. Aunque mantiene una aportación de 37.37 metros cúbicos por segundo, no ha recibido precipitaciones recientes. La presa El Oviáchic apenas alcanza un almacenamiento de 677.7 Mm³, es decir, solo el 21.0 por ciento de su capacidad total. Este embalse no registra aportaciones ni lluvias recientes.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui registra una aportación total de apenas 50.95 metros cúbicos por segundo, volumen que especialistas consideran insuficiente para cubrir la demanda actual y garantizar reservas adecuadas a mediano plazo, especialmente ante el inicio de nuevos ciclos agrícolas y el consumo urbano e industrial, en un contexto donde la sequía continúa siendo uno de los principales retos para Sonora.