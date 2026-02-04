  • 24° C
Clima en Sonora hoy, 4 de febrero: Se pronostican vientos fuertes y llegada de frente frío con lluvias

Protección Civil advierte vientos fuertes y prevé lluvias, descenso de temperatura y posible nieve en zonas montañosas

Feb. 04, 2026
Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica general, y con datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este miércoles 4 de febrero.

Para este día, la corriente en chorro subtropical, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvia en Sonora. Asimismo, se esperan rachas de viento fuertes de entre 40 y 70 kilómetros por hora, principalmente en las regiones norte y oriente del estado.

LLEGA NUEVO FRENTE FRÍO

Por otra parte, se prevé que un nuevo sistema invernal se aproxime al noroeste del país durante los días 11 y 12 de febrero. Este fenómeno podría ocasionar lluvias moderadas, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de la entidad, además de un descenso en las temperaturas y rachas de viento en el interior del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: mínima de 15°C, máxima de 32°C, humedad del 50%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos nublados y sin probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: mínima de 14°C, máxima de 31°C, humedad del 70%. Vientos con rachas de 40 km/h. Cielos nublados y 20% de probabilidad de precipitación.
  • Nogales: mínima de 6°C, máxima de 23°C, humedad del 45%. Rachas de viento de hasta 60 km/h. Cielos mayormente despejados y sin lluvia.
  • San Luis Río Colorado: mínima de 13°C, máxima de 31°C, humedad del 30%. Vientos con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.
  • Navojoa: mínima de 15°C, máxima de 31°C, humedad del 60%. Rachas de viento de 30 km/h. Cielos nublados y 20% de probabilidad de lluvia.
  • Agua Prieta: mínima de 4°C, máxima de 21°C, humedad del 60%. Vientos de hasta 70 km/h. Cielos mayormente despejados y sin lluvia.
  • Guaymas: mínima de 16°C, máxima de 27°C, humedad del 60%. Rachas de viento de 40 km/h. Cielos nublados y 20% de probabilidad de precipitación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar precauciones ante las condiciones de viento y el posible descenso de temperaturas.

