Cajeme: Servicios gratuitos para la comunidad por la Feria de Paz; conoce el lugar y la fecha

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
¿Fue útil este resumen?
Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.
Desarrollado por SACS IA
Con el objetivo de acercar apoyos, orientación y atención directa a la ciudadanía, autoridades de los tres niveles llevarán a cabo una Feria de Paz como parte de una jornada integral de servicios en el municipio de Cajeme, Sonora.
Contará con la participación de instancias federales, estatales y municipales, entre ellas el Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Cajeme, quienes sumarán esfuerzos para ofrecer atención directa a las familias.
SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA COMUNIDAD
- Asesoría jurídica
- Asesoría psicológica
- Bazar
- Asesoría y regulación de solares y viviendas
- Prediales
- Corrección de actas
- Preparatoria abierta
- Consulta médica
- Consulta nutricional
- Vacuna antirrábica
- Prevención
- Información de talleres para autoempleo
- Estudios socioeconómicos
FECHA, HORARIO Y LUGAR DEL EVENTO
La jornada se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde. El punto de encuentro será en la zona ubicada entre las calles Real del Llanez y Real de Burgos, en la colonia Misión del Real, en Cajeme.
Las autoridades invitan a la población a asistir y aprovechar los servicios disponibles, los cuales buscan fortalecer el bienestar social y promover entornos de paz en la comunidad.
La ciudadanía interesada podrá acudir y aprovechar los servicios disponibles, los cuales buscan atender necesidades prioritarias, fortalecer el bienestar social y fomentar la convivencia comunitaria