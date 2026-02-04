  • 24° C
Sonora

Cajeme: Servicios gratuitos para la comunidad por la Feria de Paz; conoce el lugar y la fecha

La jornada ofrecerá atención médica, orientación social y apoyos dirigidos a las familias, con actividades para público en un evento comunitario

Feb. 04, 2026
Invitación a todos los ciudadanos de Cajeme a participar en la Feria de Paz y aprovechar los servicios gratuitos disponibles para la comunidad
Con el objetivo de acercar apoyos, orientación y atención directa a la ciudadanía, autoridades de los tres niveles llevarán a cabo una Feria de Paz como parte de una jornada integral de servicios en el municipio de Cajeme, Sonora.

Contará con la participación de instancias federales, estatales y municipales, entre ellas el Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Cajeme, quienes sumarán esfuerzos para ofrecer atención directa a las familias.

SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA COMUNIDAD

  • Asesoría jurídica
  • Asesoría psicológica
  • Bazar
  • Asesoría y regulación de solares y viviendas
  • Prediales
  • Corrección de actas
  • Preparatoria abierta
  • Consulta médica
  • Consulta nutricional
  • Vacuna antirrábica
  • Prevención
  • Información de talleres para autoempleo
  • Estudios socioeconómicos
FECHA, HORARIO Y LUGAR DEL EVENTO

La jornada se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde. El punto de encuentro será en la zona ubicada entre las calles Real del Llanez y Real de Burgos, en la colonia Misión del Real, en Cajeme.

Las autoridades invitan a la población a asistir y aprovechar los servicios disponibles, los cuales buscan fortalecer el bienestar social y promover entornos de paz en la comunidad.

La ciudadanía interesada podrá acudir y aprovechar los servicios disponibles, los cuales buscan atender necesidades prioritarias, fortalecer el bienestar social y fomentar la convivencia comunitaria

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
