Cajeme: Servicios gratuitos para la comunidad por la Feria de Paz; conoce el lugar y la fecha

Con el objetivo de acercar apoyos, orientación y atención directa a la ciudadanía, autoridades de los tres niveles llevarán a cabo una Feria de Paz como parte de una jornada integral de servicios en el municipio de Cajeme, Sonora.

Contará con la participación de instancias federales, estatales y municipales, entre ellas el Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Cajeme, quienes sumarán esfuerzos para ofrecer atención directa a las familias.

SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA COMUNIDAD

Asesoría jurídica

Asesoría psicológica

Bazar

Asesoría y regulación de solares y viviendas

Prediales

Corrección de actas

Preparatoria abierta

Consulta médica

Consulta nutricional

Vacuna antirrábica

Prevención

Información de talleres para autoempleo

Estudios socioeconómicos

FECHA, HORARIO Y LUGAR DEL EVENTO

La jornada se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde. El punto de encuentro será en la zona ubicada entre las calles Real del Llanez y Real de Burgos, en la colonia Misión del Real, en Cajeme.

Las autoridades invitan a la población a asistir y aprovechar los servicios disponibles, los cuales buscan fortalecer el bienestar social y promover entornos de paz en la comunidad.

