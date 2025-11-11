  • 24° C
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy martes 11 de noviembre

Las presas de la cuenca del Río Yaqui mantienen niveles bajos, lo que amenaza el abasto para el consumo humano y la actividad agrícola

Nov. 11, 2025
La crisis hídrica que desde hace meses aqueja al sur de Sonora continúa agravándose y mantiene en alerta a las autoridades, productores agrícolas y a la población en general. Las principales presas que conforman la cuenca del Río Yaqui Angostura, Novillo y Oviáchic registran niveles preocupantes de almacenamiento, reflejo de la escasez de precipitaciones que ha afectado a la región durante el actual ciclo.

El bajo almacenamiento registrado en los embalses ha encendido las alarmas, ya que se teme que, de no mejorar las condiciones climáticas, la situación pueda derivar en restricciones en el uso del recurso

NIVEL DE LAS PRESAS

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de hoy martes 11 de noviembre, el volumen conjunto de estos embalses se ubica en 2,508 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 35.8% de su capacidad total.

Aunque esta cifra muestra una leve mejoría respecto al mismo periodo de 2024 cuando el sistema almacenaba 1,179.3 Mm³ menos, las autoridades consideran que el incremento es insuficiente para garantizar la disponibilidad del recurso.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El panorama hídrico muestra contrastes entre los tres embalses:

  • La presa Angostura reporta 458.6 Mm³ (60.2%) con un aporte de 2.65 m³/s, pero sin lluvias recientes.
  • La presa Novillo alcanza 1,416.6 Mm³ (46.9%) con un aporte de 2.02 m³/s.
  • La presa Oviáchic, la más afectada, apenas registra 632.9 Mm³ (19.6%), sin aportaciones ni precipitaciones en las últimas semanas.
imagen-cuerpo

En conjunto, las tres presas reportan un aporte total de 4.67 m³/s, cifra que continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda de agua en los municipios del sur sonorense. Los sectores agrícola e industrial, junto con el consumo humano, dependen directamente de este sistema hídrico, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales ante la posibilidad de nuevas restricciones en el uso del recurso.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

