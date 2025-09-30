Escuela de deporte adaptado, un logro para Navojoa

La nueva escuela de deporte adaptado en Navojoa ha representado un avance importante para brindar atención a quienes cuentan con alguna discapacidad, acercándolos a que realicen una actividad deportiva, pero sobre todo se fomente la convivencia y logren un mejor estado de ánimo, consideró la presidenta de DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola.

Actualmente, dijo que se brinda atención a 15 alumnos, algunos con discapacidad visual, motriz y auditivo, pero también algunos que presentan algún grado de autismo, quienes durante martes y jueves acuden a las sesiones en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna.

"El hacer un deporte te ayudo mucho en la convivencia, un mejor estado de ánimo y que el grupo que se está conformando sea una gran familia", comentó.

La presidenta de DIF explicó que esta escuela, es posible gracias a los trabajos que se realizan desde la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), quienes han contribuido a fomentar la inclusión, en este caso deportiva.

Navojoa ha sido sede en los últimos años de eventos de deporte adaptado y de juegos paralímpicos, en el que se ha reconocido el talento de los deportistas locales, por lo que uno de los objetivos prioritarios es seguir con el desarrollo de sus habilidades.

Para todos aquellos que deseen sumarse, sugirió el acudir a la UBR para poder inscribirse y aportar a que siga creciendo esta comunidad, en el que se reciben a personas con cualquier tipo de discapacidad.

Esta es la única escuela de este tipo que se tiene en toda la región del Mayo.