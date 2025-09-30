  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Escuela de deporte adaptado, un logro para Navojoa

Se reciben a 15 alumnos durante martes y jueves, cuando se desarrollan las sesiones

Sep. 30, 2025
Escuela de deporte adaptado, un logro para Navojoa

La nueva escuela de deporte adaptado en Navojoa ha representado un avance importante para brindar atención a quienes cuentan con alguna discapacidad, acercándolos a que realicen una actividad deportiva, pero sobre todo se fomente la convivencia y logren un mejor estado de ánimo, consideró la presidenta de DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola.

Actualmente, dijo que se brinda atención a 15 alumnos, algunos con discapacidad visual, motriz y auditivo, pero también algunos que presentan algún grado de autismo, quienes durante martes y jueves acuden a las sesiones en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna.

"El hacer un deporte te ayudo mucho en la convivencia, un mejor estado de ánimo y que el grupo que se está conformando sea una gran familia", comentó.

La presidenta de DIF explicó que esta escuela, es posible gracias a los trabajos que se realizan desde la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), quienes han contribuido a fomentar la inclusión, en este caso deportiva.

Navojoa ha sido sede en los últimos años de eventos de deporte adaptado y de juegos paralímpicos, en el que se ha reconocido el talento de los deportistas locales, por lo que uno de los objetivos prioritarios es seguir con el desarrollo de sus habilidades.

Para todos aquellos que deseen sumarse, sugirió el acudir a la UBR para poder inscribirse y aportar a que siga creciendo esta comunidad, en el que se reciben a personas con cualquier tipo de discapacidad.

Esta es la única escuela de este tipo que se tiene en toda la región del Mayo.

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

Contenido Relacionado
Anuncian en Navojoa actividades por el mes rosa
Sonora

Anuncian en Navojoa actividades por el mes rosa

Septiembre 30, 2025

Inician este miércoles 1 de octubre con la imposición y el encendido del lazo

Pan de muerto al estilo sonorense: tradicional, simbólico y con sabor único | VIDEO
Sonora

Pan de muerto al estilo sonorense: tradicional, simbólico y con sabor único | VIDEO

Septiembre 30, 2025

Esta delicia es más que un sabor, es símbolo de la conexión entre vivos y difuntos, presente en cada ofrenda del Día de Muertos en todo México

Clima en Sonora hoy, 30 de septiembre: Temperaturas más frescas; este es el pronóstico
Sonora

Clima en Sonora hoy, 30 de septiembre: Temperaturas más frescas; este es el pronóstico

Septiembre 30, 2025

El calor cede poco a poco, y hoy se presenta un ligero descenso en las temperaturas; entérate de las condiciones para tu ciudad este martes