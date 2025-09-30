  • 24° C
Sonora

Anuncian en Navojoa actividades por el mes rosa

Inician este miércoles 1 de octubre con la imposición y el encendido del lazo

Sep. 30, 2025
Actividades como la imposición y el encendido del lazo rosa, conferencias, rodadas e incluso caravanas, se realizarán durante este mes de octubre en Navojoa para concientizar sobre la importancia de la prevención contra el cáncer de mama.

En un mes en el que se sumaran instancias como la Dirección de Atención a la Mujer, DIF, Salud Municipal, Educación y Cultura, el Distrito de Salud #5 y el IMSS Bienestar, se busca el resaltar la importancia en el cuidado de la salud y como la prevención es la principal arma.

Gloria Gallegos, titular de la Dirección de Atención a la Mujer, describió que el propósito es aportar a la concientización, prevención y detección oportuna del cáncer de mama, uniendo esfuerzos en el autocuidado y recordar que una detección a tiempo puede salvar vidas.

Para este 1 de octubre, informó que se tendrá la imposición del lazo rosa, al interior de la sala de cabildo, en punto de las 10:00 de la mañana, además del encendido del lazo por la tarde.

Pero además, describió que habrá conferencias por parte del área de psicología de la dependencia municipal, en el que se visitarán toas las universidades de Navojoa, iniciando desde el 3 de octubre y finalizando el próximo 31 de este mes.

"El lunes 6 de octubre se lanzará la campaña de volanteo y pega de calcas, afuera de las instalaciones del Distrito de Salud #5; mientras que el 14 de octubre se contempla la rodada rosa por algunas calles de Navojoa", resaltó.

Para el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, programado para el 19 de octubre, se iniciará desde las 8:30 de la mañana con una jornada de sensibilización y salud, además de que por la tarde se tendrá la tradicional caravana rosa.

Representantes de las dependencias municipales y del sector salud, resaltaron que durante este mes, se pretende que se conmemore a las víctimas, pero también, el involucrar a la sociedad en la prevención.

Edgar Coronado
