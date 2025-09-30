Clima en Sonora hoy, 30 de septiembre: Temperaturas más frescas; este es el pronóstico

Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica más reciente, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy martes 30 de septiembre.

Durante el transcurso del día de hoy, se mantendrán condiciones estables en gran parte del estado, predominando cielos mayormente despejados. Sin embargo, la presencia de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, podría generar lloviznas aisladas en municipios limítrofes con Chihuahua durante el periodo vespertino.

Asimismo, se anticipa la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, el cual podría ocasionar rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas, principalmente en la región norte del estado.

En el Océano Pacífico, se mantiene vigilancia meteorológica sobre tres zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. Una de ellas presenta 90% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical dentro de las próximas 48 horas. Se continuará monitoreando su evolución y trayectoria para valorar posibles efectos indirectos en territorio nacional.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: Mínima de 22°C / Máxima de 38°C. Humedad relativa del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Mínima de 23°C / Máxima de 38°C. Humedad relativa del 75%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia.

Nogales: Mínima de 13°C / Máxima de 30°C. Humedad relativa del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado: Mínima de 22°C / Máxima de 37°C. Humedad relativa del 70%. Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia.

Navojoa: Mínima de 24°C / Máxima de 38°C. Humedad relativa del 75%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta: Mínima de 15°C / Máxima de 31°C. Humedad relativa del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados, 10% de probabilidad de lluvia.

Guaymas: Mínima de 25°C / Máxima de 35°C. Humedad relativa del 70%. Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia.