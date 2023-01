Es lenta la entrega de uniformes

Además de las instalaciones de Canaco Servytur, ayer la Pastelería Yadiras fungió como centro de distribución, tal como lo ha hecho años atrás.

Federico Llamas Aréchiga, presidente de los comerciantes, informó que de acuerdo a los encargados de la entrega, continúan recibiendo más camiones con uniformes, y que durante el primer día se atendió a aproximadamente mil 200 personas.

"No queremos que pase lo del primer día, una gran parte de Navojoa y de las comunidades se vinieron a recoger sus uniformes, y la verdad no nos dimos abasto, pero no fue por culpa de nosotros, sino que el sistema que se opera está lento en el proceso de registro, es por eso que se hacen las largas filas", comentó.

Adelantó que buscan mejorar en los próximos días el proceso, para que los padres y madres de familia acudan y no tengan que hacer las filas.

"Quiero recordarle a toda la ciudadanía que tenemos hasta el 31 de enero, seré repetitivo en este sentido para que no se desesperen, hay uniformes para todos, siguen llegando los camiones con uniformes", mencionó.

En el centro de distribución de la Pastelería Yadiras, coincidieron en lo lento del proceso de la entrega de las prendas y la desesperación de familiares de alumnos.

"Qué más quisiéramos nosotros que los padres de familia se desocuparan rápido para que fueran a hacer sus quehaceres ya que se hicieron largas colas, la gente se empieza a desesperar, pero no es culpa de nosotros", aclaró.

La fecha de entrega de los uniformes en el Municipio de Benito Juárez es el 15 de enero, mientras que en Quiriego, Huatabampo, Álamos y Etchojoa, el 20 del mismo mes.