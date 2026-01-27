Entrega Durazo obras de agua y drenaje en Etchojoa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró este martes obras de agua potable y drenaje sanitario, con una inversión superior a 27 millones de pesos, en beneficio de más de 21 mil habitantes de Basconcobe, Bacobampo y la cabecera municipal de Etchojoa.

En su mensaje, el mandatario sonorense destacó que estas obras representan un beneficio histórico para Etchojoa, gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Durazo Montaño reafirmó su compromiso de seguir impulsando proyectos y acciones que garanticen servicios básicos y elementales dignos, así como bienestar para todas y todos los etchojoenses.

"Cuando hablo del Sonora profundo, me refiero a las comunidades que tienen más necesidades y a esos lugares nos debemos y les debemos responder ", expresó.

"No sólo porque amor con amor se paga, sino porque tienen 30 años demandando, por ejemplo, un pozo, por lo que había que darle solución, ya que es imprescindible que cuenten con agua y drenaje", agregó.

En un acto realizado en Basconcobe, el gobernador dijo también que son muchos los problemas en éste y otros municipios, por lo que el presupuesto, en muchas ocasiones, no alcanza.

"Pero lo que nunca va a faltar es la voluntad de su gobernador, de dar una respuesta en el sentido en que nos lo están demandando", añadió Durazo Montaño.

Las obras fueron ejecutadas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Bienestar Sonora.

De la inversión total de 27 millones 405 mil pesos, 16 millones 549 mil se destinaron a la rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en Basconcobe, mientras que 10 millones 856 mil fueron invertidos en la perforación y equipamiento de pozos profundos para el abastecimiento de agua potable Basconcobe, Bacobampo y la cabecera municipal.

En el evento habló también el alcalde de Etchojoa, Luis Arturo Robles Higuera, quien reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal para concretar estas acciones, que son resultado de una visión compartida que pone al centro las necesidades reales de la gente, fortaleciendo la infraestructura básica del municipio y sentando bases para su desarrollo futuro.

Por su parte, el titular de la Conagua en Sonora, Rodolfo Castro Valdez, resaltó que la inversión en los pozos profundos representa una solución de fondo al problema del abasto de agua, al garantizar un suministro constante y de calidad, lo que impacta directamente en la salud, el desarrollo comunitario y la dignidad de las familias.

En tanto, el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, subrayó que la rehabilitación del drenaje sanitario representa una obra prioritaria de justicia social, ya que mejora las condiciones de salubridad, previene riesgos sanitarios y eleva la calidad de vida de la población, especialmente de las comunidades que históricamente habían sido rezagadas.