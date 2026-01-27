  • 24° C
Sonora

Buscan alcanzar un parque vehicular de 25 patrullas para Navojoa

Actualmente solo hay aproximadamente 15 en funciones, luego que algunas cumplieron su tiempo de vida útil

Ene. 27, 2026
De una flotilla de 15 patrullas que tiene la corporación policiaca en Navojoa este 2026, se estará buscando para este año el que se pueda incrementar a por lo menos 25 unidades, lo que mejore la capacidad de respuesta hacia colonias y comunidades del municipio.

Así lo consideró el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Navojoa, Adolfo Domínguez, quien explicó que la proyección desde el gobierno municipal es que se tengan 10 vehículos más este año, pero también, se contempla que el apoyo del Gobierno del Estado pueda contribuir a reforzar el número de unidades.

"La proyección es que se obtengan diez unidades, pero no quiere decir que llegaríamos en un principio a 25 unidades, sino que algunas serán reemplazo, porque tenemos unidades que ya se encuentran en condiciones obsoletas", abundó.

Las gestiones ante el Gobierno del Estado, dijo que serán esenciales en la búsqueda de alcanzar un mayor número de unidades, al considerar que, pese a que Navojoa es un municipio tranquilo, se requieren unidades en buen estado para aportar a la seguridad.

"Se quiere llegar a un activo de 25 patrullas a corto plazo, esa es la proyección y en lo que se trabaja actualmente", describió.

Cabe destacar que la última ocasión que el Ayuntamiento de Navojoa adquirió nuevas patrullas con recursos municipales, fue en octubre de 2019, en ese entonces con la compra de 18 unidades.

DATO:

Cerca de 10 millones en recursos se prevé asignar este año para la compra de patrullas.

Edgar Coronado
