Encuentran panales de abejas en panteones de Etchojoa durante limpieza por Día de Muertos

Hasta 14 panales de abejas fueron retirados del interior de los panteones de Etchojoa durante la limpieza previa por el Día de Muertos, lo que evidenció que en esta zona también se alojan.

Reinaldo Amarillas Meza, comandante de Bomberos Etchojoa, indicó que de manera sorpresiva se encontraron muchos enjambres de abejas sobre los siete campos santos que tiene el municipio, lo que podría representar cierto riesgo para quienes acudan a velar este 1 y 2 de noviembre, procediendo inmediatamente a retirarlas.

Recordó que este 2025, en diversos sectores del municipio se han encontrado enjambres, sin embargo, es de las primeras veces que se encuentran al interior de un panteón, lo cual podría derivarse de las flores que son llevadas por familias a estos espacios, lo que atrae a los insectos a estos lugares

"En algunos casos fue necesario mover lápidas y estructuras antiguas para poder acceder a los panales, debido a que las abejas se habían refugiado en esos espacios, pero podemos asegurar que ya fueron retiradas", resaltó.

No obstante, pidió a la ciudadanía el que tenga precaución y que si detectan algún enjambre, lo reporten de inmediato al 911, no obstante, externó que los campos santos ya se encuentran totalmente limpios en la cabecera municipal y en las comunidades.

"Ya están aptos los panteones para acudir, de igual forma estaremos pendientes por si se requiere algún tipo de atención, considerando que este año las abejas han dejado cientos de picados en la ciudad", culminó.