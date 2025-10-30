Álamos preparado para la edición 2025 del Festival de la Calaca; inicia este viernes

Por lo menos 25 mil asistentes proyectan que puedan asistir al Festival de la Calaca en Álamos, en la que será la edición 2025, la cual inicia este viernes y se desarrollará durante todo el fin de semana.

Fue la coordinadora de la Oficina de Turismo Municipal, María José Barriga, quien resaltó que desde los últimos días, Álamos se encuentra muy colorido para los eventos que se tendrán, en el que comercios, prestadores de servicios y familias se han sumado.

"Este viernes vamos a iniciar a las 11:00 de la mañana con una celebración tradicional que se hará en el Museo Costumbrista; a las 5:30 va a haber un recorrido desde la Alameda y culminará en la plaza de Armas, ahí se va a invitar a las personas que vayan caracterizadas, el desfile lo va a encabezar la estudiantina, las mojigangas de Álamos y la novia de las delicias", mencionó.

Sin embargo, recordó que las actividades del fin de semana, contemplan concursos, recorridos, grupos musicales, personajes del museo y hasta mariachi.

"Va a estar muy muy emotivo, se van a sumar diferentes instituciones educativas, para las 7:00 de la tarde vamos a tener la inauguración oficial del festival", mencionó.

La titular de Turismo en Álamos, recordó que el año pasado, cuando encabezaron la primera edición del festival como administración municipal, se distinguió por la presencia de la Catrina más grande del estado de 8 metros de altura, la cual de nueva cuenta será instalada.

"Este año habrá muchas sorpresas, contaremos con un altar gigante en la plaza y el atractivo será muy bueno, recordemos que muchas familias vienen también a visitar a los suyos, van a los cementerios y aprovechan para disfrutar el espectáculo", reveló.