En Sonora arranca Programa de Mejoramiento Genético

Como parte del impulso a la industria de la ganadería, el Gobierno del Estado, en colaboración con el Gobierno Federal, hizo entrega de 70 sementales a través del arranque del "Programa de Mejoramiento Genético en Sonora", el cual fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador,Alfonso Durazo Montaño, detalló que este programa cuenta con una inversión de 888 millones de pesos. "Damos un paso extraordinario porque es el inicio de un programa que ha aprobado la presidenta Claudia Sheinbaum, en beneficio de los ganaderos sonorenses".

Detalló que en esta primera parte del programa se entregaron 70 toros de registro, pero que se contemplan mil sementales, además resaltó que el 50 por ciento de la inversión es por parte del Gobierno Estatal y Federal, y el otro 50 por ciento corre por cuenta de los particulares.

"La relevancia es que ya echamos a caminar este programa que tiene por objetivo iniciar una transición hacia una industria ganadera que no solo tenga como opción la exportación, en la medida que la frontera esté abierta, la vamos a aprovechar y así convenga a los intereses de los ganaderos, pero que exista la posibilidad de darle valor agregado a la producción ganadera del Estado", expresó Durazo Montaño.

El gobernador dijo que esta es una oportunidad para que la ganadería pueda consolidar su capacidad de procesar, sacrificar, cortar, empaquetar y exportar la carne a mercados de alto valor como Estados Unidos, Europa y Asia, y que esto será posible por el estatus sanitario de Sonora.

El presidente de la Unión Regional Ganadera, Juan Ochoa Valenzuela, señaló que los pequeños productores de 50 vientres hacia abajo, podrán contar con un apoyo de 35 mil pesos para adquirir uno de los sementales. "Ya estamos trabajando en este plan para poder ampliar y mejorar para todos aquellos pequeños productores del Estado".