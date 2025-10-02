Navojoa listo para el Festival Cultural 2025

Una derrama económica que podría superar los 20 millones de pesos y hasta una asistencia promedio De 15 mil personas por día, es lo que se proyecta para el Festival Cultural 2025 que tendrá Navojoa y que inicia desde este viernes.

Federico Llamas Aréchiga, presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural y de la Comisión de Desarrollo Económico, detalló que se espera un evento de alta magnitud para Navojoa, al ser la primera ocasión que se desarrollará este festival, pensando en activar el turismo y la economía regional.

Para lograr este programa, describió que fue a base de esfuerzos en el que se sumaron el sector educativo, cultural y empresarial, adicional al Gobierno del Estado, junto a otras dependencias.

"El objetivo es que todos los asistentes tengan una gran experiencia, lo disfruten en compañía de su familia, es un festival hecho con amor, pasión, responsabilidad y entrega", resaltó.

Para este viernes, dijo que dará inicio con una caravana que recorrerá las principales calles de la ciudad, el cual dará inicio desde las 5:00 de la tarde, promovido por Canaco.

La inauguración mencionó que se concentrará en la Plaza Cinco de Mayo, con la música del cantautor Yoreme Mayo, Isaac Montijo, además del acto protocolario; sin embargo, uno de los eventos más importantes será la entrega de un reconocimiento a una persona distinguida en el desarrollo cultural de Navojoa, que en este año será Lombardo Ríos.

"Habrá teatro, música, una oportunidad para que los artistas locales que se puedan desarrollar, pero también conversatorios, charlas históricas, danzas tradicionales de venado y pascola, gastronomía, exhibición de artesanías, sopranos, pianistas y una auténtica fiesta", resaltó.

Este evento se desarrollará del 3 al 5 de octubre, por lo que invitó a acercarse al primer cuadro de la ciudad y disfrutar el atractivo programa que realizará y el cual pretende convertirse en una tradición para Navojoa.