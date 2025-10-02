Denuncian irregularidades en el Ejido Bacabachi

Integrantes del Ejido Bacabachi se manifestaron en la Residencia Regional de la Procuraduría Agraria, para exigir la remoción del presidente, Moisés Palomares, porque "ha cometido muchas irregularidades en su gestión".
Rosa Dalia Yocupicio Cota, una de las ejidatarias inconformes, señaló que desde hace más de seis meses han solicitado el cambio, para lo cual reunieron las firmas suficientes y otros trámites, pero las autoridades "están dando largas al asunto".
"Incluso, hace poco tiempo abordamos a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando estuvo en Obregón y le planteamos el problema. También vimos al procurador agrario nacional, Víctor Suárez, y otros funcionarios federales y estatales, pero nuestra lucha se atora aquí a nivel local", manifestó.
Explicó que el presidente del Comisariado ha recibido recursos de programas federales, "pero nunca nos informó, no hizo reuniones o asambleas, como debe de ser, para darnos a conocer las cosas".
"También se está tramitando una posible indemnización al Ejido, por 826 mil pesos, por un programa de paneles solares, pero no nos dice nada, desconocemos los detalles", denunció.
Asimismo, indicó que Moisés Palomares no les da a conocer sobre movimientos de terrenos de uso común, además de que "quiso despojar el campo deportivo de El Saneal, cuando ya había sido donado hace más de 20 años, y lo dio por solares".
"Él tiene apenas un año, pero son tres de su período. Entonces, si en un año ha hecho tantas cosas malas, ha trabajado mal y hace lo que él quiere, imagínense en dos años más", agregó.